«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: амнистия для мигрантов | травля комиков в сети

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В сегодняшнем стриме: 300 тыс. мигрантов смогут вернуться в Россию в ближайшее время — такое заявление сделал глава Федерации мигрантов Вадим Коженов. По другим данным, пока речь идёт о 158 тыс. граждан Узбекистана. Зачем понадобилось возвращать такое количество мигрантов в страну, разберёмся в нашей студии. В сети затравили комиков Ариану Лолаеву и Сашу Ни. Сомнительная фраза про осетинский пирог прозвучала ещё в 2020 году, но возмущение вызвала только сейчас. Неудачная шутка — это повод для травли? Нужна ли цензура в юморе или это путь в никуда? Как всегда, в нашем эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит».
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