МВД после запроса RT помогло жителю Крыма с подачей документов на ВНЖ

Герой публикации RT из Симферополя — 26-летний Сергей Куделькин — сможет подать документы на вид на жительство после запроса RT. Ранее ему отказывали в принятии заявления. У мужчины был просрочен украинский паспорт, при этом поменять его он не мог из-за проставленной в нём отметки о наличии разрешения на временное проживание в Крыму. По этой причине на границе к нему могли возникнуть вопросы со стороны украинских властей. Для решения проблемы МВД посодействовало в оформлении Куделькину свидетельства о временном убежище, которое заменяет документ, удостоверяющий личность. Кроме того, после запроса RT в МВД в миграционном ведомстве помогли Куделькину с процессом подачи заявления на ВНЖ.

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Гражданин Украины 26-летний Сергей Куделькин, проживающий в Крыму, в скором времени получит вид на жительство.

В июне мужчина обратился в проект «Не один на один» и рассказал, что не может начать оформление российского гражданства.

Несмотря на то что на момент референдума он находился в Симферополе, получить российский паспорт, как другие жители Крыма, он не смог, так как был прописан в Запорожской области у родителей.

В 2018 году Сергей женился на гражданке РФ и через некоторое время получил РВП. Когда подошло время подавать документы на ВНЖ, началась пандемия, во время которой у Куделькина истёк срок действия украинского паспорта.

В консульстве Украины в Ростове-на-Дону менять документ отказались. Требовалось выехать в страну и оформлять паспорт там. При этом в недействительном удостоверении личности уже стояла отметка о получении РВП в Крыму. С ней на украинской границе к Куделькину возникли бы вопросы. А без действующего паспорта ему грозила депортация.

«Сильно прошу помощи»

После запроса RT в МВД Куделькина пригласили в миграционное ведомство и выдали взамен просроченного паспорта свидетельство о временном убежище, удостоверяющее личность.

Благодаря этому у мужчины появилась возможность подать заявление на оформление вида на жительство. Но сделать он этого не смог и ещё раз обратился за помощью к RT.

«В отделе по работе с законной миграцией мне предоставили на территории Крыма временное убежище, сказав при этом, что с ним я могу подавать документы на вид на жительство, — объяснил молодой человек. — Но в местном отделении, которое занимается этим вопросом, мне сказали, что с этим документом я не могу на него претендовать. Сказали, что без действующего украинского паспорта моё заявление принять не могут», — рассказал он RT.

По словам Куделькина, ему снова рекомендовали получить украинский паспорт.

«Но это невозможно. Пересекать границу мне опасно по причине вероятного тюремного заключения или воинской повинности на территории АТО. В украинском консульстве в Ростове-на-Дону мне также отказали в продлении моего паспорта. Ситуация складывается таким образом, что мне остаётся только ждать и надеяться на лучшее», — рассказал он.

При этом, по словам Куделькина, со статусом беженца ему не удаётся устроиться на работу, чтобы иметь официальный источник дохода.

«Очень сильно прошу вашей помощи, потому что благодаря вам я хотя бы на данный момент не депортирован и могу законно находиться на территории Российской Федерации. Без вашей поддержки меня бы даже для получения временного убежища не позвали», — сказал он.

Оказана полная консультация

RT направил повторный запрос в МВД с просьбой уточнить, по какой причине Куделькину отказали в приёме документов на вид на жительство.

Как пояснили в пресс-службе МВД, 15 июля мужчине было оформлено свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ до 15 июля 2022 года, которое, как подчеркнули в ведомстве, он вправе представить в качестве документа, удостоверяющего его личность.

«На приёме в ОВМ ОП №3 «Центральный» УМВД России по Республике Крым по г. Симферополю заявитель не представил документы, предусмотренные Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утверждённым приказом МВД России от 11 июня 2020 года №417, в связи с чем ему оказана полная консультация по порядку и перечню необходимых документов с приглашением на последующий приём», — рассказали в ведомстве.

По словам Куделькина, после запроса его пригласили на приём в миграционное ведомство и разъяснили порядок подачи документов.

«В местном отделении полиции, где находится кабинет, занимающийся вопросами получения РВП, ВНЖ и гражданства, мне сообщили, чтобы я собирал документы для получения ВНЖ. РВП из моего украинского паспорта они переставят в свидетельство о статусе беженца, и с ним я смогу получить ВНЖ. Спасибо огромное за помощь. Это первый проблеск света в моём тоннеле», — поблагодарил Сергей.

На днях он подал документы на оформление ВНЖ.