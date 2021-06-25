Житель Крыма не может получить ВНЖ из-за просроченного паспорта

25-летний житель Крыма Сергей Куделькин не может подать документы на вид на жительство из-за просроченного украинского паспорта. Молодому человеку предложили выехать за документом на Украину, но, по его словам, из-за ранее проставленного в нём российского разрешения на временное проживание у него могут возникнуть проблемы на границе. На момент проведения референдума в Крыму Куделькин учился в университете в Симферополе и имел там регистрацию, поэтому он думал, что сможет, как и другие жители Крыма, получить российский паспорт в упрощённом порядке. Однако в суде сочли подобное основание недостаточным для оформления документа. RT направил запрос в МВД с просьбой оказать Сергею содействие, после чего ему выдали свидетельство о временном убежище и помогают решить проблему с получением ВНЖ.

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Житель Симферополя Сергей Куделькин родился на Украине в селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области. В 16 лет получил украинский паспорт и через год поступил в Крымский университет культуры, искусств и туризма по направлению «Режиссура эстрады и массовых праздников».

«В университет в Симферополе я поступил в 2013 году и с тех пор постоянно живу в этом городе, — рассказывает Сергей. — Так как через год после моего поступления Крым присоединился к России, то закончил я уже российский вуз. Затем в этом же университете получил второе высшее образование по специальности «режиссёр театра». Учился оба раза на бюджете, на дневном отделении и был зарегистрирован при университете».

Не хватило доказательств

Первый раз за получением российского гражданства Куделькин обратился в 2014 году, когда жителям Крыма начали выдавать паспорта РФ.

По словам Сергея, в миграционной службе ему сказали, что поскольку он учится в российском вузе на бюджетной основе, то после окончания учёбы сможет получить российское гражданство в упрощённом порядке.

В 2018 году Сергей обратился в суд, чтобы подтвердить регистрацию в Крыму на момент референдума.

Мужчина предоставил зачётную книжку, в которой было написано, что он учился на дневном отделении, однако в суде сообщили, что это не является доказательством постоянного проживания.

«В зачётной книжке было написано количество часов посещения университета, и, учась на дневном отделении, я не мог проживать где-то ещё и успевать бывать на парах. Кроме того, у меня была регистрация при вузе. Но в суде сказали, что это не может являться доказательством, поэтому мне отказали в выдаче паспорта», — объясняет Куделькин.

В том же году Сергей женился на гражданке РФ. Через год он подал документы на разрешение на временное проживание и получил документ.

«Я уже собирал справки, чтобы подавать на вид на жительство, но случилась пандемия, и документы у меня не приняли из-за карантина, а потом у меня закончился срок действия украинского паспорта и без него документы на ВНЖ не принимают, — рассказывает Куделькин. — Мне предложили выехать на Украину, чтобы получить новый паспорт, но в старом у меня стоит отметка о российском РВП, и там я считаюсь преступником — дезертиром, который бежал от войны. На Украине меня, скорее всего, посадят за это в тюрьму».

По словам мужчины, ситуация усугубляется ещё и тем, что в июле у него заканчивается прописка, которую обновить не получается из-за того, что паспорт просрочен.

«Без паспорта и прописки дело может закончиться депортацией, так что перспективы у меня, прямо скажем, не самые радужные», — говорит Сергей.

Куделькин обращался в приёмную президента РФ, откуда пришёл ответ, что его обращение перенаправлено в ГУВМ МВД России. Согласно ответу из ведомства, в МВД по Республике Крым были направлены рекомендации по организации работы в решении вопроса. Мужчине сделали установление личности, однако проблему с документами решить не удалось.

Предоставили временное убежище

RT в рамках проекта «Не один на один» обратился в МВД России с просьбой помочь жителю Крыма.

В ведомстве пояснили, что иностранные граждане, получившие профессиональное образование в российских учреждениях после 1 июля 2002 года, действительно имеют право обратиться с заявлением о приёме в гражданство в упрощённом порядке, но для этого нужно соблюсти ряд условий.

Так, они должны работать на территории РФ не менее года до дня подачи документов на гражданство, при этом работодатель должен начислять в отношении них страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) в течение всего этого срока. Для подачи заявления также понадобятся действительный документ, удостоверяющий личность, ВНЖ, документ об образовании, трудовая книжка или трудовой договор, сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, предоставляемые ПФР.

Так как у Куделькина не хватает документов для подачи заявления по данному основанию, он может приобрести российское гражданство как гражданин Украины или лицо, состоящее в браке не менее трёх лет с гражданкой РФ.

По словам представителей МВД, регистрация по месту жительства на территории Республики Крым подтверждается соответствующей отметкой в паспорте гражданина Украины либо в суде.

«Согласно имеющимся в обращении сведениям, указанный в нём гражданин с 1 января 2011 года по 22 мая 2014 года был зарегистрирован по месту жительства на территории Запорожской области. Согласно архивным учётам отдела адресно-справочной работы УВМ МВД по Республике Крым зарегистрированным либо снятым с регистрационного учёта по месту жительства на территории Республики Крым не значится», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы решить проблему с просроченным паспортом, Куделькину предоставили временное убежище на территории РФ.

«При подаче заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель сможет предоставить выданное ему свидетельство», — сказали в МВД.