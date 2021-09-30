«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: YouTube удалил RT DE | переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

В сегодняшнем стриме: администрация YouTube удалила RT DE и Der Fehlende Part (DFP) — немецкоязычные каналы RT — якобы из-за нарушения правил сервиса. Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с этих YouTube-каналов, пригрозив штрафом и блокировкой хостинга на территории России. Почему соцсети и видеоплатформы стали влиятельнее государств и правительств? В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. О чём удалось договориться президентам России и Турции и когда мы увидим первые итоги этой встречи? Обсудим это с гостями в нашей студии.