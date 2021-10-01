МВД выдало паспорт инвалиду из Краснодарского края после запроса RT

Герой публикации RT из Краснодарского края, 48-летний инвалид II группы Оганес Чобанян получил российский паспорт. В мае в проект «Не один на один» обратилась его жена и рассказала, что мужчина очень болен, но из-за того, что его паспорт аннулировали, он не получает бесплатную медицинскую помощь. Три года семья безуспешно пыталась восстановить документ. После запроса RT в МВД миграционное ведомство помогло Чобаняну в оформлении паспорта.

© Фото из личного архива / РИА Новости

МВД оказало содействие в получении российского паспорта жителю посёлка Новомихайловский Краснодарского края Оганесу Чобанян, который три года не получал медицинской помощи из-за отстутвия документа. Об этом сообщила RT его жена Анжела Яченко.

«Муж чувствует себя удовлетворительно. За паспортом он поехал сам, документ выдали без проблем. Он очень этому рад. Передаёт вам спасибо за то, что помогаете людям, — рассказывает Анжела. — Без паспорта мы вообще ничего сделать не могли. Говорили нам в Армению ехать, там получать гражданство. А куда он больной мог поехать? Мне ничего не оставалось, как обратиться к вам».

Недостаточно доказательств

Как ранее рассказывал RT, Оганес Чобанян родился в Армении. В 1992 году вместе с матерью и сестрой переехал жить в Краснодарский край.

Через четыре года его отец, который проживал в Ереване, умер. Оганес должен был поехать на похороны и заниматься вопросом оформления недвижимости, оставшейся в наследство.

Однако накануне он попал в аварию и из-за травм не смог проститься с отцом. В итоге всеми бумажными делами, связанными с оформлением документов, занимался брат.

Он съездил в Армению и официально выписал его из квартиры. В листе убытия написано, что Оганес Чобанян выбыл из Армении на постоянное место жительства в Туапсе (имеется в распоряжении RT).

В 2000 году Чобанян встретил свою будущую супругу Анжелу Яченко. Через год в семье родился сын Арсен. Тогда же мужчина начал оформлять российское гражданство.

По словам Анжелы, паспорт ему помогли сделать в местном миграционном ведомстве. После чего он сделал прописку, зарегистрировал брак и оформил отцовство.

В 2012 году у супругов родилась дочь, а через пять лет у Оганеса диагностировали злокачественное образование левой почки. Мужчина перенёс операцию по удалению органа, а затем ему была оформлена инвалидность. Болезнь перешла в стадию ремиссии, однако через некоторое время на обследовании у него обнаружили очаговые образования в обоих лёгких.

Но лечь в больницу на лечение мужчина не успел. При замене документа по достижению 45 лет миграционная служба провела проверку, которая показала, что паспорт Чобаняну был выдан в нарушение установленного порядка, поэтому его аннулировали.

Мужчине рекомендовали пройти процедуру установления личности.

Семья собрала свидетелей, которые на суде рассказали о том, что Чобанян действительно проживает в Краснодарском крае с 1992 года. Личность была установлена, а информация об этом передана в миграционное ведомство. Однако доказательств оказалось недостаточно. Мужчине предложили выехать в Армению и документироваться там армянским паспортом.

Чобанян направил запрос в посольство Республики Армения, чтобы получить справку о наличии или отсутствии гражданства этой страны. В ответ ему выслали бумагу, в которой было написано, что он не документировался паспортом и гражданство Армении не приобретал. Этого документа также не хватило для восстановления российского паспорта.

Содействие МВД

Тогда Анжела написала в проект «Не один на один» и рассказала историю своего мужа. В письме женщина отметила, что без паспорта её тяжелобольной муж не получает медицинской помощи.

RT обратился в МВД с просьбой оказать содействие Чобаняну в получении документа.

В ведомстве отметили, что согласно результатам проверки от 7 сентября 2020 года, мужчина был признан неприобрётшим российское гражданство. При этом подчеркнули, что при наличии полного пакета документов примут у него заявления незамедлительно, принимая во внимание его состояние здоровья.

С Анжелой связались сотрудники миграционного ведомства, пригласили на приём, после чего приняли заявление на паспорт и через три месяца выдали документ.

По словам Яченко, в течение семи дней Оганесу необходимо сделать постоянную прописку, а затем им предстоит пройти обследования у нескольких врачей, чтобы восстановить справку об инвалидности.

«Из-за аннулирования паспорта с 2018 года мы не получали пенсию по инвалидности, так как без документа нельзя было подтвердить справку. Лечиться платно тоже не имели возможности. Делали только компьютерную томографию лёгких. Но у мужа помимо онкологии другие хронические заболевания. Он перенёс инфаркт. При этом мы сердце не проверяли из-за отсутствия паспорта. Теперь наконец-то сможем», — радуется Анжела.