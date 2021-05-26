Не один на один
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«Его здоровье ухудшается»: инвалид из Краснодарского края три года пытается получить российское гражданство

Бюрократия и право

26 мая 2021, Александра Ермакова

Житель Краснодарского края 48-летний инвалид II группы Оганес Чобанян три года пытается заново получить российский паспорт. У мужчины был документ, но его признали необоснованно выданным. В 2017 году врачи обнаружили у Оганеса рак почки. Орган удалили, но в лёгких появились очаговые образования. Через некоторое время у него случился инфаркт, после чего мужчине установили два стента. Здоровье Оганеса ухудшается, ему необходима медицинская помощь, которую без паспорта он не получает. Кроме того, справка об инвалидности просрочена и возможности переоформить документ нет. RT направил запрос в МВД России с просьбой посодействовать мужчине в приобретении российского гражданства.

  • © Фото из личного архива

В проект «Не один на один» обратилась жена инвалида II группы Оганеса Чобаняна Анжела Яченко из посёлка Новомихайловский Краснодарского края. Женщина рассказала, что её муж тяжело болен и уже три года безуспешно пытается получить паспорт. Ранее Оганес, родившийся в Ереване, более десяти лет жил с российским паспортом. По документу ему оформили инвалидность. Однако при его замене проверка показала, что паспорт был выдан в нарушение установленного порядка.

Не приняли во внимание

Оганес родился в Армянской ССР. В 1990 году получил советский паспорт и через два года вместе с матерью и сестрой переехал жить в Краснодарский край.

«Они приехали на отдых в Туапсе, но потом решили остаться здесь жить, — рассказывает Анжела. — В Краснодарском крае было трудно прописаться. Тогда действовал закон, по которому для этого нужно было иметь собственную жилплощадь. Поэтому ни родственники, никто не мог их прописать».

В 1996 году в Ереване умер отец Оганеса. По словам Анжелы, нужно было срочно продать там квартиру, но сам мужчина в Армению не выезжал, так как восстанавливался после травмы, полученной в автомобильной аварии.

«Брат взял его паспорт, съездил и выписал его. Есть листок убытия, в котором написано, что муж выбыл из Армении на постоянное место жительства в Туапсе», — говорит женщина.  

В 2000 году Оганес познакомился со своей будущей женой. Через год у пары родился сын Арсен.

«Муж занялся оформлением документов, — вспоминает Анжела. — В паспортном столе ему помогли сделать документ, говорили, что всё официально. Он сделал прописку, мы зарегистрировали брак. Оганес оформил отцовство на сына».

В 2012 году у супругов родилась дочь, а через пять лет у Чобаняна диагностировали злокачественное образование левой почки. Орган был удалён, мужчине оформили инвалидность. Через несколько лет на обследовании у Оганеса были обнаружены очаговые образования в обоих лёгких. Требовалось лечение, однако, когда через несколько дней ему исполнилось 45 лет и он пошёл менять паспорт, документ был признан необоснованно выданным.

По словам Яченко, её мужу рекомендовали пройти процедуру установления личности.

«Мы собрали документы, привели свидетелей, — рассказывает Анжела. — Посёлок маленький, мужа все знают, знают, что он с 1992 года живёт здесь. После проверки личность была установлена. Написано, что он жил здесь и всё это подтверждено. В Краснодар отправили документы на процесс урегулирования нахождения его статуса. Но пришёл ответ, что недостаточно доказательств, что он приехал на территорию России до 2002 года, и предложили ему выехать в Армению и документироваться армянским паспортом».

Семья обратилась в посольство Республики Армения, где им выдали справку, что паспортом гражданина Армении Чобанян не документировался и гражданство не приобретал. Но и её не приняли во внимание в миграционном ведомстве.

В прошлом году у Чобаняна случился инфаркт, ему поставили два стента.

«Муж онкологически больной и с трудом ходит. Как ему ехать в Армению?— объясняет Анжела. — Мне тяжело об этом говорить, но ему лишний раз нельзя передвигаться. Без паспорта мы не можем ничего: ни лечиться, ни проверяться. Денег на платные обследования у нас нет. Его здоровье ухудшается, а мы до сих пор не можем получить ни паспорт, ни подтвердить инвалидность».

Примут заявление незамедлительно

RT направил запрос в МВД России с просьбой помочь Чобаняну получить российское гражданство.

Как сообщили в пресс-службе МВД, Чобанян был признан неприобрётшим российское гражданство по результатам проверки от 7 сентября 2020 года. Однако в ведомстве отметили, что готовы принять у него заявление незамедлительно при наличии полного пакета документов.

«Учитывая документирование Чобаняна О.Г. паспортом гражданина РФ, наличие адресного листа убытия с территории Республики Армения в 1996 году, а также состояние здоровья, в ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлены рекомендации об организации работы по урегулированию правового статуса Чобаняна на территории РФ в соответствии с положением главы VIII.1 ФЗ от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

По словам Анжелы, семья уже подготовила документы и на днях планирует подать заявление на гражданство.

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