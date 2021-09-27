«Дал признательные показания»: организатор закончившегося трагедией восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять туристов. Как сообщили в региональном следственном управлении, мужчина написал явку с повинной и дал признательные показания. Во избежание подобных трагедий власти республики предложили законодательно ввести обязательную аттестацию для гидов и турфирм, которые занимаются организацией восхождения в горы.

В Кабардино-Балкарии следователи задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять туристов, а ещё несколько человек получили сильные обморожения и другие травмы. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

Как отмечают в ведомстве, во время допроса альпинист написал явку с повинной и «дал подробные признательные показания». Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения», — сообщили RT в республиканском следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства Следственного комитета.

По данным портала «Курьер.Среда.Бердск», задержанный — старший гид турфирмы Еlbrus.guide Денис Алимов. Он сообщил журналистам, что его задержали в Нальчике, а 28 сентября состоится суд по выбору меры пресечения. Алимов также рассказал, что четырём его коллегам пока не предъявили обвинений. Двое из них всё ещё находятся в больнице, ещё двое — дома.

Маршрут для новичков

По данным следствия, утром 23 сентября группа из 23 россиян из разных регионов страны начала восхождение на Эльбрус. Все они, за исключением четырёх гидов, не были профессиональными альпинистами. Несколько туристов отказались продолжать путь ещё на первом этапе восхождения и стали спускаться. 19 — продолжили подъём, несмотря на ухудшение погоды.

Около 14 часов дня началась пурга, порывы ветра достигали 40—70 м/с, температура опустилась ниже -20 °C, а видимость упала до 1 метра.

Гиды приняли решение разделить туристов на три группы, те, кто могли двигаться быстрее, пошли вперёд. В фирме уверены, что эти действия спасли многих туристов.

«Если бы все шли с одной скоростью, жертв было бы больше. Экипированы люди были хорошо. Но они находились на высоте около суток — даже в специальной одежде это большая нагрузка на организм», — пояснили в турфирме журналистам.

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Сообщение спасателям, что на склоне горы есть люди, нуждающиеся в помощи, поступило, по данным СМИ, в 19:00. После этого началась поисково-спасательная операция, которая продлилась более семи часов. Спасателям, работавшим в сложнейших условиях, удалось эвакуировать 14 человек.

«Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались», — пояснил начальник ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

По данным медиков, поступившие в госпиталь туристы получили обморожения второй и третьей степени, у одного был перелом голени. По предварительным данным, причиной смерти пятерых альпинистов стало переохлаждение.

Аттестовать фирмы и гидов

По состоянию на 27 сентября в больнице остаются четыре пострадавших участника восхождения. Все они чувствуют себя хорошо, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.

Спуск группы на Эльбрусе

Вместе с тем после случившейся трагедии глава КБР Казбек Коков сообщил, что власти региона предлагают ужесточить правила восхождения на Эльбрус.

«Провёл совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений», — сообщил Коков в своём Insragram-аккаунте.

Ранее начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин предложил законодательно ввести аттестацию фирм, которые занимаются организацией восхождения в горы. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Перед подъёмом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности», — заявил Надёжин.

Кроме того, он предложил ввести обязательную аттестацию для гидов-альпинистов, как это делается в профессиональной службе МЧС.