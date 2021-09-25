«На вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми»: Путин на встрече с избранными главами регионов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с избранными главами субъектов РФ. В рамках единого дня голосования выборы проходили в Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, Хабаровском крае, республиках Мордовия и Тыва, а также в Чечне. RT вёл трансляцию.