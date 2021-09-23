«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: коронавирус. Четвёртая волна | ООН в Нью-Йорке. Эрдоган против Крыма

В сегодняшнем стриме: в России фиксируют рост заболеваемости COVID-19. В Москве на 15% выросло число госпитализаций, увеличилось количество инфицированных и во многих регионах России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в столице доминирует более агрессивный штамм «дельта». Коронавирус с нами навсегда или пандемия когда-нибудь закончится? На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признаёт «аннексию» Крыма и считает важным сохранить территориальную целостность Украины. Ждать ли нам ухудшения отношений? Турция России друг или нет?