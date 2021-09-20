«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: трагедия в Перми | итоги выборов-2021

Специальный выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Стрельба в Перми: 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь по сокурсникам в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. Шесть человек погибли, 28 пострадали. Можно ли предотвратить подобные преступления? Разбираемся в нашей студии. Вчера в России завершились парламентские выборы. В Государственную думу по федеральным спискам проходят пять партий. С первой попытки 5%-ный барьер удалось преодолеть партии «Новые люди». Как изменилась предвыборная кампания в 2021 году? Какой запрос общества показывают результаты выборов-2021?