«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: русский бунт в Бужанинове | Европа против выборов | BLM в «Зените»

В подмосковном селе Бужанинове жители устроили народный сход после убийства пенсионерки мигрантами. Гастарбайтеров из села вывезли, но вернёт ли это спокойствие местным жителям? В московском метро появились таблички на таджикском и узбекском языках. Есть ли в России миграционный кризис? Европарламент призвал ЕС быть готовым не признавать итоги российских выборов. Кто и как пытается помешать выборам в Госдуму? Несколько футболистов «Зенита» перед матчем с «Челси» преклонили колено в знак солидарности с движением BLM. На игроков обрушился шквал критики.