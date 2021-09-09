«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: смертная казнь для педофила | американский клон ФБК | как талибы троллят США

В сегодняшнем стриме обсудим вопрос возможного введения смертной казни для педофилов после изнасилования и убийства двух школьниц в Кузбассе. Проанализируем решение талибов* назначить церемонию инаугурации нового кабмина Афганистана на 11 сентября — годовщину теракта в США. Кроме того, поговорим об американском клоне Фонда борьбы с коррупцией** — в Массачусетсе зарегистрирована организация Anti-Corruption Foundation. Руководят ею экс-глава штабов Навального*** Леонид Волков и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.