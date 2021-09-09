«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: смертная казнь для педофила | американский клон ФБК | как талибы троллят США
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.