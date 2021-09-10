«Не пропал без вести, а погиб в бою»: данные о захоронении лётчика ВОВ внесут в базу «Память народа» благодаря школьнику

Лётчик Александр Мочалов, погибший во время Великой Отечественной войны недалеко от молдавского села Окланд, больше не будет считаться пропавшим без вести. Благодаря школьнику Сергею Боженову и его дедушке Александру Козыреву данные о захоронении пилота внесут в базу интернет-портала «Память народа». По их словам, это первый шаг к признанию подвига советского лётчика, который сумел посадить повреждённый зенитными орудиями самолёт, а затем на земле вступил в неравный бой с противником. Козырев и его внук также добиваются награждения Мочалова орденом Мужества.

Школьнику Сергею Боженову и его дедушке Александру Козыреву удалось добиться подвижек в деле о награждении орденом Мужества лётчика Александра Мочалова, погибшего 14 июля 1941 года недалеко от молдавского села Окланд. Больше пилот не будет считаться без вести пропавшим, а его захоронение внесут в базу данных портала «Память народа».

«После многочисленных переписок, ходатайств и просьб Минобороны официально признало, что лётчик Мочалов не попал в плен и не пропал без вести, а погиб в бою в Молдавии. Его могила и мемориал, построенный на средства жителей, будут добавлены в базу «Память народа», — рассказал RT Козырев.

По его словам, это первый шаг к официальному признанию подвига Мочалова и его награждению орденом Мужества посмертно.

Пропавший без вести

Ранее RT рассказывал, как дедушка и внук добиваются посмертного награждения орденом Мужества лётчика Александра Мочалова.

© Фото из личного архива

Согласно архивным данным, представленным на интернет-портале «Память народа», лётчик Александр Борисович Мочалов родился в 1917 году в Кировской области. На военную службу Мочалов поступил в 1938 году.

Когда началась война, он был командиром звена в 55-м истребительном авиаполку (позднее стал 16-м гвардейским истребительным авиаполком) 20-й смешанной дивизии. В том же полку служил будущий лётчик-ас Александр Иванович Покрышкин, и Мочалов был его ведомым.

Уже после войны в своих мемуарах «Небо войны» Покрышкин написал о Мочалове, что хорошо помнит тот вылет на боевое задание.

«Мы вместе ходили на штурмовку за Днестр. Над целью его самолёт подбили вражеские зенитки. Он развернулся на обратный курс», — писал Покрышкин.

Уже возвращаясь, лётчик увидел на земле самолёт Мочалова и его самого. Покрышкин хотел забрать его, но не смог найти место для посадки.

«Как только я начал снижаться, он взмахами рук просигналил мне не садиться здесь и лететь на восток. Убедившись ещё раз, что в селе, к которому шёл лётчик, стоят наши, я полетел домой. Но Мочалов в часть не возвратился. Что с ним случилось, где он теперь — не знаю. До сих пор не могу простить себе, что не сел тогда и не вывез его», — отметил он.

Согласно имеющимся в распоряжении RT свидетельствам очевидцев, самолёт Мочалова был сбит румынскими войсками над территорией леса. Лётчик остался жив и пробирался окольными путями к советским войскам через линию фронта, но был настигнут румынской жандармерией. Завязался неравный бой. Чтобы не попасть в плен, Мочалов покончил с собой.

Житель села Михаил Стрельчук со слов матери рассказал RT, что именно его бабушка и дедушка, Анастасия и Георгий Грибенча, нашли погибшего лётчика на своём поле, похоронили его и долгое время ухаживали за могилой.

В 1983 году местные жители добились перезахоронения Мочалова у школы, на его могиле школьников принимали в пионеры и в комсомол.

На могилу лётчика неоднократно приезжали его мать и жена. В 2005 году местные жители на собственные средства установили Мочалову памятник в центре села. При этом официально пилот продолжал числиться без вести пропавшим.

Восстановить справедливость

Историк и краевед Александр Козырев, который несколько десятков лет восстанавливает данные о своих земляках из Кировской области, воевавших за родину, рассказал историю пилота своему внуку.

© Фото из личного архива

Школьник решил восстановить справедливость и написал в январе 2020 года в МИД РФ, прикрепив все документы, которые ему отправила молдавская сторона.

Так началась, по словам Козырева, многомесячная эпопея с обращениями. Инициативу школьника поддержали и кировские власти, и президент Фонда трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина Александр Покрышкин.

Сейчас на сайте Минобороны РФ «Память народа» значится, что 14 июля 1941 года при выполнении боевого задания на территории, занятой противником, в районе деревни Кременчук Мочалов вынужденно сел на подбитом самолёте и погиб в селе Окланд, чтобы избежать плена. Ранее лётчик значился на сайте пропавшим без вести.

© Сайт «Память народа»

Дед и внук хотят, чтобы о подвиге пилота узнали и в администрации президента.

«Серёжа ездил в Артек, где рассказал о лётчике Александре Мочалове. Артековцы написали своё ходатайство о награждении Мочалова, но оно тоже не дошло до президента, как все остальные, — рассказывает RT Козырев. — Мы писали в Общественную палату. Встречались с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Он прямо на встрече дал распоряжение, чтобы написали ходатайство в управление президента по госнаградам. Но и пока тишина».

Несмотря на это, Сергей Боженов и Александр Козырев не отчаиваются и пишут обращения чиновникам. RT продолжит следить за ситуацией.