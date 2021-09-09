Полностью признал вину: суд арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц

В Кемеровской области суд арестовал на два месяца обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц. Как сообщили RT в региональном управлении СК, Виктору Пестерникову уже предъявили обвинение в окончательной редакции по трём статьям УК РФ. Он полностью признал свою вину и в ходе следственных действий показал, как убил школьниц и где спрятал их тела. Также расследуется дело о халатности должностных лиц, которые обязаны были следить за Пестерниковым после его освобождения из колонии.

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца 41-летнего Виктора Пестерникова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске. Об этом RT сообщил представитель следственного управления СКР по Кемеровской области.

«Пестерникову предъявили обвинения по трём тяжким статьям: убийство малолетних (п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также изнасилование (ч. 5 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ч. 5 ст. 132 УК РФ) в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Отягчающим обстоятельством является то, что у Пестерникова уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», — рассказали в ведомстве.

Представители СК также сообщили, что мужчина полностью признал себя виновным. На следственном эксперименте он показал, как убил школьниц и где спрятал их тела. Пресс-служба Следственного комитета опубликовала отрывки из допроса обвиняемого.

Пообещал сладости и еду для голубей

Две десятилетние девочки пропали 6 сентября. Следствие установило, что днём они возвращались из школы. На остановке общественного транспорта они увидели мужчину с семечками в руках и попросили его поделиться, чтобы покормить голубя.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения Пестерников предложил школьницам вместе сходить в магазин, купить им сладости и еду для голубей. Девочки согласились: камеры видеонаблюдения зафиксировали их вместе с мужчиной в магазине, когда он покупал конфеты и алкоголь. После этого мужчина убедил их пойти к нему в гости.

«В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушёл на работу», — сообщили RT в региональном следственном управлении.

Родители одной из девочек обратились в полицию в тот же день, когда их дочь вовремя не вернулась из школы. Была организована поисковая операция, в которой участвовали правоохранители и волонтёры. Тела девочек обнаружили утром на следующий день, тогда же был задержан Пестерников.

По предварительным данным, мужчина задушил обеих девочек, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сам обвиняемый пройдёт комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

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Уехал из-под надзора

Ранее RT рассказывал, что в 2009 году суд приговорил Пестерникова к десяти годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. На тот момент мужчина был женат. Его супруга, с которой они воспитывали двоих детей, ещё во время следствия подала на развод.

В апреле 2019 года педофил освободился из колонии. По решению суда за ним был установлен административный надзор. Пестерникова обязали регулярно отмечаться по месту жительства в городе Мыски Кемеровской области и после 22:00 находиться дома. Однако он периодически нарушал эти правила.

Также ему было запрещено выезжать за пределы Мысковского городского округа. Несмотря на это, бывший осуждённый уехал в Киселёвск и не встал на учёт в полицию, поэтому его соседи и коллеги не знали, кто живёт рядом с ними.

Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности должностных лиц, которые должны были следить за Пестерниковым после освобождения из колонии (ст. 293 УК РФ). Кроме того, следователи выясняют, в каких условиях жили девочки.

«В ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении детей. Выясняются условия, в которых воспитывались потерпевшие, действиям родителей будет дана юридическая оценка», — пояснили RT в региональном следкоме.

По данным СМИ, одна из погибших девочек воспитывалась в неблагополучной семье. Её мать даже не знала о том, что дочь не вернулась из школы домой. На следующий день после исчезновения волонтёры-поисковики нашли женщину в деревне Александровка в 10 км от Киселёвска — она была в нетрезвом состоянии и ничего не помнила. Именно волонтёры рассказали ей о пропаже дочери.