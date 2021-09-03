«Без всех ключевых игроков ничего не решишь»: Лавров об участии «Талибана» в переговорах по урегулированию в Афганистане

Представители движения «Талибан»* должны участвовать в диалоге по ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы в ходе марафона «Новое Знание». По его словам, такой же позиции придерживаются и лидеры ряда стран Запада. RT вёл прямую трансляцию.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.