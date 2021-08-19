Семья обратившегося за помощью к RT гражданина США переехала в РФ

Герой публикаций RT 46-летний Джейсон Кемпбелл из США, который ранее не мог попасть в Россию из-за ковидных ограничений, вместе с тремя дочерьми приехал в страну. Мужчина получил трёхгодичную визу в Россию, оформив в Турции вид на жительство. Сейчас семья остановилась в Переславле-Залесском, где Джейсон планирует открыть мастерскую по изготовлению икон. Как сообщили RT в МВД, в связи с нововведениями в миграционном законодательстве он имеет право работать, несмотря на запрет на ведение трудовой деятельности по туристической визе. Осенью мужчина намерен начать процесс оформления российского гражданства — после того, как соберёт все необходимые документы.

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Гражданин США Джейсон Кемпбелл, о котором ранее писал RT, смог переехать жить в Россию вместе со своими тремя дочерьми Маргарет, Мэри и Серафимой. Мужчина оформил вид на жительство в Турции, который позволил ему получить визу в Россию на три года. Оформить документ, находясь в США, он не мог из-за действующих ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Как рассказала RT жена Джейсона Мария Колбинцева, Кемпбеллы въехали в страну в начале июля. Она помогла им сделать временную регистрацию на три месяца у себя в квартире в Москве, а сейчас семья обосновалась в Переславле-Залесском.

«Сначала мы думали поселиться в Сергиевом Посаде, где я проживала последние три года, но нам всё-таки ближе российская глубинка, — рассказывает Мария. — Здесь очень красивое озеро и есть хорошее сообщество «Счастливые люди». Это профессиональное объединение творческих людей, которые занимаются разными ремёслами, производством, фермерством. Они устраивают фестивали, на которых участники делятся опытом и оказывают необходимую помощь».

По словам Марии, в планах Джейсона начать в России собственный бизнес. В США он занимался производством икон на холсте и за пять лет добился большого успеха. Сейчас мужчина проводит маркетинговые исследования, обзаводится контактами, которые помогут ему реализовать задуманное.

В частности, на одном из фестивалей он познакомился с плотниками, пообещавшими ему оказать помощь в строительстве мастерской.

«Пока всё ещё в начальной стадии, работы нет, — рассказывает Мария. — Муж живёт на свои накопления. С моей стороны тоже есть определённый доход. В ближайший месяц он начнёт закупать оборудование. Продажи начнутся не сразу, хотя кто знает. Радует, что сейчас можно работать по туристической визе, так как процесс оформления разрешения на временное проживание будет не быстрым, а работать понадобится уже в скором времени. Конечно, лучше, если у него будет легальная возможность этим заниматься».

По квоте и без неё

Как пояснили RT в МВД, у Кемпбелла нет оснований для оформления вида на жительство (ВНЖ), минуя стадию получения разрешения на временное проживание (РВП). При этом РВП он может получить, будучи женатым на гражданке РФ, как по квоте, так и без неё. Во втором случае документы подаются по месту жительства супруги.

Однако, согласно правилам, получив РВП, иностранец не имеет права менять место жительства в пределах субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание, а также уезжать жить в другой регион.

Кроме того, временно проживающий иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, в котором ему было выдано РВП.

Кемпбелл может обратиться с заявлением на получение РВП по квоте. Их распределяют комиссии, которые для принятия решения руководствуются критериями в рамках постановления правительства РФ от 29 декабря 2020 года №2345 «Об утверждении правил распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации». Решение о выделении квоты принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии. В случае отказа гражданин может повторно обратиться с заявлением.

Вместе с тем в пресс-службе МВД подчеркнули, что согласно подпункту «в» пункта четыре указа президента РФ от 15 июня 2021 года №364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно работодатели или заказчики работ, получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ в порядке, требующем получения визы, разрешений на работу без учёта требований к заявленной цели визита в Россию.

«Одновременно с этим на основании пункта пять указа иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков в том числе разрешений на работу, оформленных в соответствии с пунктом четыре названного указа», — сказали в ведомстве.

Скучают по друзьям

Для подачи заявления на РВП Джейсону нужно сначала собрать полный пакет документов. Сейчас супруги ожидают справку об отсутствии судимости, которая должна прийти по почте из США. Кроме того, Джейсону потребуется сделать регистрацию в Переславле-Залесском.

«С заявлением на РВП мы пока что не спешим, потому что временная регистрация у Джейсона в Москве, а живём мы в Переславле, — объясняет Мария. — Сейчас мы здесь временно снимаем квартиру, но хотим переехать жить в собственный дом и в нём уже сделать постоянную регистрацию. Всё, что касается миграционного статуса, мы будем делать в Ярославле — и займёмся этим в ближайшее время».

По её словам, Маргарет, Мэри и Серафиме нравится в России, но они очень скучают по родственникам и друзьям, которые остались в США.

«Девочкам нравится природа, как устроены города. Здесь всё очень отличается от того, как в Америке, — рассказывает она. — Каждый день у нас какие-то поездки, дела, они во всём участвуют и рады переезду, но пока что у них есть трудности с языком и они очень скучают по своим лучшим друзьям и родственникам. Уезжали от них со слезами на глазах. На фоне стресса, который они пережили, у них пока нет большого желания сразу учить язык, но мы всё постепенно организуем. Скоро с ними будет заниматься репетитор. Пока что девочки будут учиться в России, но дистанционно, по американской программе. Со временем, когда они уже смогут обучаться на русском, они смогут ходить в частную школу. В Переславле есть школа, которая готова их принять, и у нас уже появились некоторые идеи по их обучению».