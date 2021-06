МВД посодействует американским семьям в получении российского гражданства

МВД готово оказать помощь в оформлении российского гражданства американским и канадским семьям, обратившимся в проект «Не один на один». В ведомстве пояснили, что приобрести гражданство возможно единственным доступным для них способом — через получение разрешений на временное проживание по квотам. Но чтобы начать этот процесс, семьям нужно въехать в Россию, куда их пока что не пускают из-за пандемии. Разрешить въезд может оперштаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Почему, несмотря на пандемию и бюрократические препоны, американцы и канадцы мечтают о российских паспортах — в материале RT.

© Фото из личного архива

МВД России разъяснило порядок приобретения российского гражданства для 75 граждан США и Канады, о которых ранее писал RT. Несколько многодетных семей обратились в проект «Не один на один» с просьбой посодействовать им в получении виз и оформлении документов. После закрытия границ из-за пандемии у людей не оказалось возможности для переезда, о чём они очень беспокоятся.

Своё желание жить в России они объясняют несогласием с радикальной, по их словам, политикой американских властей, заключающейся в агрессивно насаждаемой идеологии ЛГБТ, а также с проводимыми там антисемейными кампаниями.

Автором письма выступил православный священник Джозеф Глисон, переехавший на постоянное место жительства из США в Россию.

Решение принимает оперштаб

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь семьям, обратившимся в проект. Как пояснили в МВД, граждане, которые не входят в списки, указанные в распоряжении Правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р, могут въехать в Россию на основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Такое решение будет являться основанием (при необходимости) для оформления в установленном порядке территориальными органами МВД России приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан», — сообщили в ведомстве.

По словам представителей МВД, приглашающей стороной для семей, желающих переехать в Россию, может выступить Джозеф Глисон. При этом визы для них могут быть оформлены на основании прямого обращения принимающей стороны без предусмотренных законодательством приглашений на въезд.

В МВД также рассказали, что одна из семей, проживающая в данный момент в Одессе, имеет право участвовать в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

«При наличии статуса постоянно проживающего на Украине у кого-либо из совершеннолетних членов данной семьи, он вправе обратиться с заявлением об участии в государственной программе в Генеральное консульство РФ в Одессе, включив в заявление остальных членов семьи», — сказали в пресс-службе ведомства.

Иностранные граждане, участвующие в госпрограмме, имеют право на получение разрешения на временное проживание (РВП) вне квот, вида на жительство, а также приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке.

Для остальных, по словам представителей МВД, единственный вариант — обратиться с анкетой-заявкой на выделение квоты на выдачу РВП в территориальный орган МВД России по месту предполагаемого проживания.

РВП выдаётся на три года. Проживать гражданин, получивший документ, может только в том регионе, в котором он выдан.

«США разделены в культурном плане»

Житель Северной Каролины 46-летний Джейсон Кемпбелл впервые посетил Россию в 1993 году. Мужчина признаётся, что страна ему очень понравилась, и он ещё не раз приезжал как турист. Джейсон даже стал изучать историю православной церкви в университете, а позже крестился в русском православном храме и женился на россиянке.

© Фото из личного архива

В браке родились три дочери. Самой старшей, Маргарет, сейчас 12 лет, Мэри 10, а Серафиме три года. По словам Джейсона, супруги прожили вместе 13 лет.

«К сожалению, у моей жены диагностировали тяжёлое психическое расстройство — шизофрению, которое серьёзно повлияло на нашу жизнь, — рассказывает Джейсон. — Она не смогла справиться с этой болезнью и теперь больше не живёт с нами. Мы развелись, и я получил полную опеку над детьми от штата Северная Каролина».

Через некоторое время Джейсон познакомился со своей нынешней супругой, 39-летней жительницей Сергиева Посада Марией Колбинцевой.

«Два года мы жили с девочками без матери, а потом я познакомился в интернете с Машей, — вспоминает Кемпбелл. — Увидел, что она живёт в Сергиевом Посаде, а это, наверное, мой самый любимый город в мире, и написал ей сообщение. Мы начали общаться. Обсуждали книги, какие-то общие интересы, конечно же, православие, и после того, как сблизились, решили, что неплохо было бы встретиться. Так как я не мог приехать в Россию из-за пандемии, мы решили поехать в Сербию. Там мы влюбились друг в друга и решили пожениться».

Брак был заключен в феврале этого года.

Мария родилась и выросла в Сергиевом Посаде. Затем на девять лет уезжала жить в Египет, после чего ещё несколько лет провела в Европе. Там вышла замуж за британца и родила сына. Мальчик свободно говорит на английском языке.

«В итоге я решила, что Россия — это лучшее место для жизни, и вернулась, — рассказывает Мария. — Так получилось, что теперь мой муж — американец. Чудо, что в Сергиевом Посаде, — любимом городе Джейсона, — нашёлся, наверное, единственный ребёнок-билингв, мой сын, который может общаться с моими падчерицами, и мы можем быть семьёй без серьёзных языковых затруднений».

По словам Кемпбелла, сейчас его могут впустить в Россию, так как его жена — гражданка РФ, но трёх его дочерей — нет.

«Несмотря на то, что у моих детей, по сути, есть право на российское гражданство, потому что они наполовину русские, получить его они не могут. Их родная мать родом из России, но, к сожалению, она недееспособна и не может помочь им в этом — подать заявление о получении гражданства, поэтому они не могут поехать в Россию вместе со мной», — объясняет Джейсон.

Сейчас супруги вместе с детьми отдыхают в Турции.

«Я люблю свою новую семью и надеюсь, что наше правительство, которое обещало защищать традиционные семьи, признает моих падчериц, и скоро они получат гражданство», — говорит Мария.

По словам Джейсона, его семья не единственная, желающая переехать жить в Россию. В одном лишь его небольшом приходе в Северной Каролине есть несколько таких семей. Однако всех их останавливают требования, предъявляемые к иностранцам. Без препятствий в Россию могут въехать американцы, имеющие исключительные обстоятельства, такие, как брак с россиянами или наличие российского гражданства у родственников.

«Для большинства семей это невозможно, — утверждает Кемпбелл. — При этом все мы понимаем, что в настоящее время на Западе царит моральное разложение и политическая неразбериха. В моём случае, например, мне пришлось забрать дочь из школы, поскольку с ней в одном классе учились трансгендеры, что недопустимо при православном мировоззрении и образе жизни. А ещё, большинство наверняка прекрасно об этом знает, вот уже почти год на наших улицах происходят беспорядки, наша страна разделена в культурном плане. Лучше не становится, только хуже. Появляется всё больше сигналов, которые говорят о потенциальной катастрофе. Мне, конечно, хочется верить, что всё ещё образуется, но история — страшная штука. Когда видишь, что творится в Америке, неизбежно начинаешь задаваться вопросом, не приведёт ли всё это к катастрофическим последствиям».

Впечатлила духовность русских

Ещё одной семьёй, которая рассказала RT свою историю, стала супружеская пара из пригорода Чикаго. У 59-летнего Брайна и 57-летней Бонни Кэй четверо детей: Дэвид (26 лет), Сара (23 года), Марта (19 лет) и Рэйчел (18 лет).

© Фото из личного архива

«Мы познакомились с Бонни в бассейне, где я пытался привести себя в форму, а моя жена — поддерживала себя в форме, — улыбается Брайан. — И мы прожили недалеко от Чикаго практически всю свою жизнь, а может, и всю жизнь».

Брайан окончил бакалавриат Иллинойского университета по специальности инженер-механизатор. Более семи лет проработал в этой сфере, имеет множество патентов, а последние 29 лет занимался педагогической деятельностью в средней школе. Будучи преподавателем, получил степень магистра в области физики.

Бонни также училась в Иллинойском университете. У неё две степени бакалавра: по математике и химии, а также степень MBA в бизнес-администрировании. Кроме того, она получила образование в Американской академии искусств и наук.

По словам Брайана, в их семьях исповедовали разные направления христианства.

«Я рос в семье лютеран, а моя жена — в семье католиков, — вспоминает мужчина. — После свадьбы мы с женой стали задумываться о серьёзных сторонах жизни и изучать вопросы, связанные с нашей верой, чуть глубже. И в 2007 году мы перешли в православие. Это был долгий и трудный путь. Очень помогло в этом процессе чтение книг о русском православии и его святых, также нам помог отец Серафим Роуз. Он всегда испытывал глубокую любовь к Святой Руси и её народу, которую мы тоже переняли».

Супруги ещё не были в России, но уже сформировали своё отношение к стране по рассказам отца Джозефа.

Кроме того, недавно Кэй стали прихожанами Русской православной церкви заграницей, чтобы получше узнать о России и её жителях.

Брайан отмечает, что после знакомства русские «распростёрли свои объятья, и сказать «нет» их гостеприимству и тёплым дружеским приветствиям стало совершенно невозможно».

«Нас впечатлила духовность русских, глубина и трезвость их любви к Богу, их готовность признавать свои ошибки и учиться на них, — рассказывает Бонни. — С первого взгляда они могут показаться очень серьёзными, но, узнав их, мы поняли, что это очень великодушные, отзывчивые и заботливые люди. В России поддерживают православную церковь, институт семьи, а также традиционные ценности. Я говорю о тех вещах, которые раньше чтили и в Америке, но сейчас всё меняется. Нам бы хотелось быть частью культуры, которая движется в этом более традиционном направлении. Конечно, здесь тоже есть люди, которые разделяют нашу точку зрения, но в России её приемлет общество в целом. Вот что нас воодушевляет».

По словам Брайана, переехать жить в Россию им предложил отец Джозеф.

«По началу мысль о переезде казалась нам безумной, — смеётся Брайан. — Но мы начали читать о России и поняли, что современные реалии там далеки от советских, и теперь это демократическая страна».

Супруги подали документы на визы, чтобы съездить и посмотреть Россию, но обработка документов прекратилась из-за пандемии.

«Если ты находишься в США при таком состоянии российско-американских отношений, возникают и другие трудности. Мы надеемся, что наше искреннее стремление участвовать в жизни этого общества вселит в обе стороны мысль о том, что мир возможен, и его нужно пестовать и поощрять, ведь деструктивные действия осуществлять гораздо проще и быстрее», — говорит Бонни.

Кэй планируют поселиться в Ростове Великом в Ярославской области. Брайан намерен продолжить преподавательскую деятельность или вернуться к профессии инженера. Бонни может заниматься писанием икон. Кроме того, она поёт в церковном хоре. Все четверо детей в семье Кэй разделяют мнение родителей и считают переезд в Россию правильным решением.

Люди боятся

RT также попросил интервью у ещё десяти обратившихся в редакцию семей, однако многие отказались от публикации.

По словам юриста Тимура Беслангурова, который оказывает этим семьям миграционные услуги, не все американцы готовы в открытую заявлять о своём выборе в пользу России.

«Они мотивируют это тем, что несколько месяцев назад в США был принят приказ, согласно которому любые действия американских граждан в пользу России могут трактоваться как враждебные, — объясняет Беслангуров. — В это сложно поверить, но в США с этим очень жёстко сейчас. Люди боятся, что их могут обвинить в том, что они пророссийские, и преследовать за их позицию против ЛГБТ, религиозных притеснений и политики страны».

Юрист отметил, что речь идёт о так называемом Executive Order on Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation (Приказ президента о блокировании имущества в связи с установленной вредоносной иностранной деятельностью Российской Федерации).

Согласно этому документу, под санкции могут попасть лица, подрывающие демократические процессы в США, мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США их союзников или их партнёров в стране или за рубежом.

RT направит запрос в оперштаб с просьбой рассмотреть возможность разрешения въезда в Россию американским семьям, желающим приобрести гражданство РФ.