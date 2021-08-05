«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Олимпиада-2020 — неспортивное поведение | спектакль «Первый хлеб»

В сегодняшнем выпуске обсудим: Олимпиада-2020 в Токио стала не только ареной для спортивной борьбы, но и местом политических игр и разборок. На протяжении всей Олимпиады-2020 на российскую команду оказывается давление. Как это неспортивное поведение повлияло на наших спортсменов? Поговорим об этом с трёхкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселёвой. Репертуары российских театров Министерство культуры проверять не будет, цензура в России запрещена Конституцией, заявила глава ведомства Ольга Любимова. Спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Недовольные и оскорблённые общественники после просмотра спектакля даже обратились в Следственный комитет. Нужно ли выставлять границы для искусства, или свобода самовыражения превыше всего?