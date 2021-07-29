«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ROC на Олимпиаде в Токио / Успех спортсменов РФ в Японии, скандалы и сенсационные победы

В сегодняшнем выпуске обсудим: победы российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Выступление трансгендера и представителей ЛГБТ на Олимпиаде. Почему Симона Байлз отказалась от выступления на Олимпиаде в Токио? Какие у неё проблемы с ментальным здоровьем? Эти темы по Олимпиаде в Токио ведущий Анатолий Кузичев обсудит вместе с гостями студии. Как всегда в выпуске «Прекрасной России бу-бу-бу» авторская рубрика БЕСИТ — Артемий Лебедев расскажет, что его бесит в происходящих событиях. А также эксклюзивное интервью Софии Поздняковой, победившей в олимпийском турнире по фехтованию.