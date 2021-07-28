Мать-одиночка добивается квартиры, пригодной для жизни своей дочери-инвалида

Мать-одиночка из Зеленодольска, воспитывающая двух инвалидов, продолжает бороться за квартиру, пригодную для жизни своей дочери, которая передвигается на коляске. По словам женщины, работники администрации не идут ей навстречу, а с каждым днём предлагают всё менее подходящие для инвалида-колясочника варианты жилья.

© Фото из личного архива

41-летняя Надежда Панова из Татарстана продолжает добиваться пригодной для своей дочери жилплощади. Женщина в одиночку воспитывает 19-летнюю Викторию, которая передвигается на инвалидной коляске, и сына Сергея, инвалида по зрению, рассказывал ранее RT. Надежда по статусу имела право на внеочередное отдельное жильё, но её семье, по словам женщины, изначально предлагали комнату в общежитии размером 18 кв. м.

Отдельную двухкомнатную квартиру Пановым выдали лишь в 2012 году после многочисленных жалоб. Надежда, жившая до этого со своими детьми и семьями брата и сестёр в родительской «двушке», была абсолютно счастлива: «Квартира была совершенно убитой, но радость от того, что у нас появится свой угол, затмевала всё».

© Фото из личного архива

Только в процессе ремонта Панова поняла, что её дочь не сможет свободно передвигаться по квартире из-за узких дверных проёмов. Женщина попросила чиновников заменить ей жилплощадь. Получив отказ, Надежда обратилась в прокуратуру, которая подала иск в суд на городскую администрацию, однако тот не встал на сторону Пановой.

По словам Надежды, независимая экспертиза подтвердила, что Виктория не может проживать в помещении с такими дверными проёмами, но заключила, что расширять их нельзя.

Мать-одиночка писала жалобы и обращения к республиканским властям, но чиновники отказывались признавать квартиру не отвечающей требованиям для проживания инвалида. В итоге в 2020 году Панова обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации и дать оценку правомерности действий чиновников. После проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Чиновники пообещали выдать Пановым квартиру на первом этаже новостройки и произвести в ней ремонт после сдачи дома, если та взамен отдаст свою отремонтированную «двушку». Однако после подписания мирного урегулирования и закрытия уголовного дела чиновники, по словам женщины, свои условия поменяли.

«Для нас это не вариант»

Мировое соглашение и отказ от своей квартиры в пользу государства для выдачи нового жилья на первом этаже Панова подписала в ещё сентябре 2020 года, но до сих пор вопрос не решился. По словам женщины, чиновники не идут ей навстречу и отказываются от ранее оговорённых вариантов.

«Проблема не решилась, а наоборот, ещё обострилась. Сейчас они предлагают забрать квартиру и переселить нас на десятый этаж вообще в другой район, где часто нет воды. Мы недавно там были, потому что моя знакомая туда переехала. Пока вещи перевозили, несколько раз в лифте застряли. Это для нас точно не вариант», — рассказывает RT Панова.

По её словам, чиновники теперь даже не предлагают квартиру на первом этаже в новостройке, которую обещали ранее, пока уголовное дело было открыто.

Как утверждает Панова, после того как она подписала мировое соглашение, ей заявили, что некий спонсор оплатит только половину стоимости квартиры (1,4 млн), а остальную сумму Надежда должна найти сама. Сделать ремонт она должна тоже за свой счёт. Либо переехать в квартиру на десятом этаже в доме с застревающим лифтом.

«Квартира в новостройке на первом этаже до сих пор за нами забронирована. Дом достроился, внутри ведётся отделка. Но почему-то именно её не хотят оплачивать полностью. Не понимаю, почему нам не могут оплатить квартиру целиком, ведь наша нынешняя жилплощадь признана комиссией непригодной для проживания инвалида-колясочника», — недоумевает женщина.

© Фото из личного архива

Как рассказала RT Панова, чиновники в беседе с ней упоминают земельный участок, который ранее выдавался в аренду для её детей: «Говорят, продайте и купите себе что-нибудь. Но как мы можем продать, если он не у нас в собственности?»

При этом Панова уверяет, что без помощи государства ей не справиться. Женщина не работает и получает лишь 10 тыс. рублей в месяц по уходу за дочерью. Кредит, чтобы самостоятельно выплатить недостающие 1,4 млн рублей, она взять не может.

«Каждую неделю — новые условия, и каждый раз хуже предыдущих. Я так устала от этих ответов. У меня голова кругом. У ребёнка начались проблемы со здоровьем. Меня беспокоит нога, поясница болит, когда Вику ношу постоянно. Что делать — не знаю», — говорит женщина.