Мать из Зеленодольска добивается признания квартиры непригодной для дочери-инвалида

В Зеленодольске (Республика Татарстан) мать-одиночка требует признать квартиру непригодной для проживания инвалида. Женщина уверяет, что коляска её 18-летней дочери с ДЦП не проходит в дверной проём, а на улицу девушку приходится выносить с третьего этажа на руках из-за отсутствия пандуса. По словам Надежды Пановой, чиновники готовы предоставить новое жильё только при условии, что она подарит городу выданную ранее квартиру. Как отмечает женщина, квартира была в плохом состоянии и ей пришлось делать ремонт на свои деньги. Между тем СК возбудил уголовное дело о халатности по факту предоставления Пановым ненадлежащего жилья.

© Фото из личного архива

40-летняя Надежда Панова из Татарстана уже пятый год добивается, чтобы квартиру признали непригодной для проживания в ней инвалида-колясочника.

У 18-летней дочери Пановой Вики детский церебральный паралич (ДЦП). Девушка старается жить нормальной жизнью: занимается пением, рисованием и паралимпийским видом спорта бочче (игра с мячом на точность для людей с поражением ЦНС и травмами позвоночника). При этом передвигаться по своей квартире Вика не может. Доехать на коляске до кухни, чтобы попить чаю или сходить в туалет, невозможно: дверные проёмы в квартире слишком узкие.

На прогулку Вику выносит мама на руках с третьего этажа, так как пандуса в доме нет. Раньше женщине помогал старший сын Сергей. Он инвалид по зрению и из-за недавно перенесённой операции поднимать тяжести не может. Однако в администрации города Зеленодольска уверяют, что квартира пригодна для проживания инвалида-колясочника.

«Была рада и этому»

В первый раза в администрацию города Зеленодольска Надежда Панова обратилась в 2011 году. На тот момент женщина проживала с двумя детьми-инвалидами в квартире родителей. Кроме них, в двушке жили брат и сёстры Надежды со своими семьями. Чиновники признали за Пановой право на внеочередное получение жилья, но выдавать квартиру не спешили.

После жалоб Надежде всё же предложили жилплощадь — комнату 18 кв. м на пятом этаже общежития, однако женщина сразу отказалась от этого варианта из-за отсутствия пандуса, ветхости помещения и сомнительных соседей.

Через некоторое время чиновники сообщили, что появился другой вариант — освободилась двухкомнатная квартира.

«В ней жил пьяница, и квартира была убитая. Не было света, газа, сантехники. Когда я открыла окно, рама вывалилась на улицу. Дверь можно было открыть гвоздём, стены измазаны фекалиями, полно тараканов. Но деваться было некуда: хоть какое-то, но своё жильё. Я согласилась», — рассказывает RT Панова.

© Фото из личного архива

Документы были подписаны в 2012 году. После этого женщина начала ремонтировать квартиру, из-за нехватки средств работы растянулись почти на шесть лет. Лишь в 2018 году Пановы смогли переехать в новое жильё.

Непригодна для колясочника

При этом, по словам Надежды, уже во время ремонта она поняла, что квартира для её дочери неудобная. Дверные проёмы оказались в ней очень узкие, непредназначенные для проезда инвалида-колясочника.

© Фото из личного архива

«Радость от получения квартиры затмила всё, от счастья я не сразу сообразила, что жильё не соответствует требованиям, которые выдвигаются к жилью, предоставляемому инвалидам. Позднее знакомые мне сказали, что я имею право признать жильё непригодным. Я об этом не знала. А так мне все говорили: «Бери, пока дают», — рассказывает RT Панова.

В 2015 году она написала жалобу в городскую администрацию с просьбой признать квартиру непригодной для инвалида колясочника. Однако ей сообщили (ответ имеется в распоряжении RT), что «возможности создать условия для проживания инвалида-колясочника не имеется».

При этом чиновники отмечали, что при наличии свободного муниципального жилого помещения Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района рассмотрит вопрос о предоставлении жилого помещения в муниципальную собственность.

Тогда мать-одиночка обратилась в прокуратуру, после чего был подан иск в суд с просьбой предоставить Пановым квартиру по социальному найму с учётом всех норм.

© Фото из личного архива

В июне 2016 года Зеленодольский горсуд в удовлетворении заявления прокуратуры отказал.

В 2018 году мать-одиночка подала в суд с просьбой предоставить ей жилое помещение, пригодное для инвалида-колясочника по договору социального найма. В феврале 2019 года суд оставил иск без удовлетворения. Женщина обжаловала вердикт в Верховном суде Республики Татарстан, однако там оставили решение городского суда без изменения.

Позже Панова обращалась в администрацию и Следственный комитет, где начали проводить проверку по делу.

26 февраля 2020 года СО по городу Зеленодольск СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» по факту не предоставления надлежащего жилого помещения семье Пановых. Дело находится на контроле прокуратуры города.

В апреле 2020 года она добилась проведения межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Согласно заключению комиссии (имеется в распоряжении RT), «жилое помещение пригодно для проживания при выполнении работ по адаптации жилого помещения путём перепланировки».

Специалисты так же отметили, что «техническая возможность адаптации внутри общедомового имущества отсутствует». Таким образом, Панова должна сама решить вопрос с узкими дверными проёмами, а пандус установить в доме невозможно.

В свою очередь, администрация Зеленодольского муниципального района предложила Пановым жилое помещение, отвечающее требованиям для проживания инвалида-колясочника, по договору мены.

«То есть я должна подарить им квартиру со свежим ремонтом, который мы делали за свои деньги. Если бы они признали нашу квартиру непригодной для проживания ребёнка-инвалида, тогда они были бы обязаны предоставить нам новое жильё. Мы с сыном стоим в общей очереди. Эту квартиру можно было бы оставить ему», — рассказывает RT женщина.

В свою очередь, как рассказали RT в администрации Зеленодольского муниципального района, информации о состоянии квартиры, которая была предоставлена Пановой, не соответствует действительности.

«Квартира, предоставленная Пановой, была пригодна для проживания. Более того, сама Надежда согласилась на все условия и написала заявление о предоставлении конкретного жилого помещения. В заявлении указано, что претензий к состоянию жилплощади она не имеет. Помещения, непригодные для проживания, в соответствии с Жилищным законодательством гражданам не предоставляются», — сообщили RT в администрации.