«Смотрящий» за краем: криминального авторитета Дато Краснодарского посадили на восемь лет

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу Давида Джангидзе, известного в криминальной среде как вор в законе Дато Краснодарский. Мужчину приговорили к восьми годам лишения и году ограничения свободы, а также к штрафу в размере 1 млн рублей по обвинению в нарушении ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступном сообществе. Он стал одним из первых десяти человек, осуждённых по этой статье. Отбывать наказание Джангидзе будет в колонии строгого режима. В деталях процесса разбирался RT.

Давида Джангидзе, известного как вор в законе Дато Краснодарский, приговорили в восьми годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 1 млн рублей по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как сообщил RT адвокат Джангидзе Александр Макаров, дело рассматривалось более года в закрытом режиме. «Сейчас судья огласил только вводную и резолютивную части приговора, а мотивировочную распишет в приговоре и вручит Давиду в ближайшие дни», — говорит защитник.

«Давид ещё не знает, будет ли обжаловать приговор. Пока он осознаёт, что произошло. После дополнительной консультации с моим подзащитным будет принято решение об обжаловании», — добавляет Макаров.

Статья, по которой осудили Джангидзе, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным источника RT, знакомого с делом, сторона обвинения изначально просила для Джангидзе наказание в виде 11 лет лишения свободы.

«Давиду назначили минимальное наказание, и в случае апелляции его могут ужесточить», — объясняет Александр Макаров. Его подзащитный, продолжает он, воспринял приговор спокойно: «Он вообще человек сдержанный».

Если приговор вступит в силу без изменений, в ближайшее время решится вопрос о месте отбывания наказания. «Думаю, в нашем случае даже не региональное управление ФСИН, а центральный аппарат будет решать, в какую колонию его этапируют», — добавляет Макаров.

От грабителя до вора в законе



Как установили следствие и суд, 37-летний Джангидзе занимал высшее положение в преступной иерархии с июня 2013 года, когда его «короновали» на воровской сходке в Риме и назначили «смотрящим» за Краснодарским краем. По данным СМИ, он стал самым молодым вором в законе.

«В результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях (т.н. «воровской подход»), Джангидзе Д. был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии — вором в законе, за ним была определена зона преступного влияния в пределах территории Краснодарского края», — говорится об этих событиях в постановлении о привлечении Джангидзе в качестве обвиняемого (есть в распоряжении RT).

В последующие с момента «коронации» семь лет Джангидзе «с целью занятия лидирующего положения в уголовно-преступной среде, повышения своего преступного авторитета, извлечения выгоды для себя и иных лиц», как говорится в постановлении, «занимает высшее положение в преступной иерархии и управляет преступной средой на подконтрольной ему территории, организовывает сбор денежных средств и пополняет ими общую материальную базу (воровской общак), покровительствует лицам, намеревающимся совершить либо совершившим преступление».

Авторитет также «разрешал споры между представителями криминального сообщества, создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы, принимал участие в воровских сходках, назначал «смотрящих».

Криминальный путь Джангидзе начался, когда ему только исполнилось 18 лет. В марте 2002 года он совершил грабёж по предварительному сговору в составе группы лиц в крупном размере, и был осуждён на три года условно.

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«С момента совершения указанного преступления Джангидзе Д.Б. активно поддерживает связи с лицами, придерживающимися криминальных традиций, от которых перенял знания о положениях в преступной иерархии. Выбрав преступную деятельность в качестве основной, он стал стремиться занять в ней высшее положение — т.н. «вора в законе», — говорится в постановлении о привлечении Джангидзе в качестве обвиняемого.

В 2014 году Дато Краснодарского задержали по обвинению в вымогательстве, совершённом в республике Адыгея. Его поместили в СИЗО, однако через три месяца выпустили за отсутствием доказательств.

Джангидзе дважды, в 2015 и 2017 годах, получал по 15 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

В 2018 году авторитет снова попал за решётку — у него нашли спайс. На Джангидзе возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 228 УК РФ, суд приговорил его к трём годам лишения свободы. С учётом времени, проведённого в СИЗО, Дато Краснодарский освободился в конце 2018 года.

Также, по словам источника RT, знакомого с Джангидзе, ранее его уже пытались привлечь к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нём, но дело прекратили за отсутствием состава преступления. «Однако, это было, по его словам, ещё в 2010-х годах», — рассказывает собеседник RT.

«Был уверен, что оправдают»

По словам адвоката Сергея Меликова, ранее представлявшего интересы Джангидзе во время следствия, его бывший подзащитный до последнего надеялся, что избежит нового преследования. «Но как любой адекватный человек он понимал тяжесть предъявленного обвинения. Однако сначала он не воспринимал всерьёз обвинение. Он был уверен, что его оправдают», — говорит адвокат.

Бывший защитник Джангидзе с вынесенным решением не согласен. «Стороной обвинения в суде не было доказано, что лицо наделяется высшим положением в преступной иерархии пожизненно, так как многим известны примеры лишения в криминальной среде авторитетов этого статуса», — полагает Сергей Меликов.

«Согласно ранее опубликованным в СМИ данным, ещё в 2017 году Давида лишили статуса в криминальной среде, то есть за два года до возбуждения дела и в принципе до появления в 2019 году ответственности по ст. 210.1 УК РФ, — добавляет адвокат. — В этой связи обвинение, выдвинутое Давиду, противоречит принципу уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 10 УПК РФ, согласно которому закон обратной силы не имеет, и действия Давида не могут трактоваться как преступные». В СМИ действительно сообщалось о том, что Джангидзе «раскороновали» из-за конфликта с другим криминальным авторитетом, Мерабом Сухумским.

На момент задержания по новому делу, рассказывает Сергей Меликов, Джангидзе находился под административным надзором после своего последнего отбытого срока в местах лишения свободы, по ст. 228 УК РФ.

«Его регулярно проверяли сотрудники полиции, он находился дома с женой и детьми, выходил только по надобности. По прежним приговорам Давид всё назначенное ему наказание отбыл в полном объёме и никуда не лез», — говорит адвокат.

По словам адвоката, после освобождения из колонии, где Джангидзе сидел за хранение наркотиков, тот жил довольно скромно. «Все мы видели в СМИ жилища людей, занимающих определённые статусы в криминальных кругах. А он жил на съёмной квартире с женой и детьми. Сейчас, когда его посадили, жена живёт с его матерью в маленькой квартире на окраине Краснодара в далеко не самом престижном районе», — рассуждает Сергей Меликов.

«В числе первых десяти»

Как считает Сергей Меликов, под критерии «занятие высшего положения в преступной иерархии» «можно кого угодно подвести». У адвоката вызывает вопросы то, что часть свидетелей по делу были засекречены без применения к ним меры государственной защиты, а сам процесс проходил в закрытом режиме.

Однако заслуженный юрист России, федеральный судья в отставке Сергей Пашин объясняет, почему подобные процессы могут проходить в закрытом режиме. «Это связано с необходимостью защиты агентуры и средств добывания конфиденциальной информации. Методы работы правоохранительных органов, их техническая оснащённость покрыты флёром гостайны, и это значит, что само дело может быть засекречено изначально. Причём не судьёй, а ещё на ранних этапах расследования», — рассказывает эксперт.

«По данной статье практика пока небольшая, в пределах 10 приговоров по стране вынесено. Но из этих есть и оправдательный. Ранее Липецким областным судом вынесен оправдательный приговор по ст. 210.1, пока он обжалуется, результатов нет. Поэтому судебная практика пока складывается неоднозначно. Какие перспективы по нашему делу, пока не знаю», — убеждён адвокат Джангидзе Александр Макаров.

Статья 210.1, по которой осудили Джангидзе, появилась в Уголовном кодексе недавно, в апреле 2019 года. В прошлом году к ответственности по ней привлекли 45 человек. Её принятие, объясняют эксперты, было неслучайным.

«Эту статью нужно было вводить ещё давно. В 1990-х годах она бы нам очень помогла, но, к сожалению, у нас не было такой статьи, и нам приходилось их (криминальных авторитетов. — RT) сажать по другим», — рассказывает Михаил Игнатов, криминалист, бывший оперативный сотрудник РУОП МВД по г. Москве.

Говоря о деле Джангидзе, Игнатов объясняет то, что Дато Краснодарского не привлекали к ответственности на протяжении шести лет, именно существовавшим законодательным пробелом.

«Его, как и многих других, не могли задержать, потому что не было серьёзных оснований для задержания, не было статьи. И когда она появилась, Дато задержали, он оказался в числе десяти первых, кого привлекли к ответственности по этой статье. Его участия в кражах, в каких-то грабежах или разбоях, похищениях людей было трудно доказать, он же лично не совершает ничего. В этом и была проблема привлечения воров в законе к ответственности», — говорит эксперт.

Единственное, продолжает Игнатов, с чем было проще привлечь криминальных авторитетов к ответственности — хранение и перевозка наркотиков: «Потому что 90% воров в законе сидят на наркотических веществах».

Теперь же, убеждён Игнатов, привлекать к уголовной ответственности лидеров преступного мира за их непосредственные деяния будет легче: «Появились рычаги, механизмы, которые сейчас обкатают в судах, будет судебная практика. Оперативникам будет, конечно, намного проще. Но авторитеты тоже подстроятся (под новую статью. — RT), и будут противостоять этому всему, отказываться от своего статуса, на судах будут говорить, что они простые, обычные граждане и ничего плохого никому не делали, это всё злые сотрудники правоохранительных органов присвоили им эти титулы».

Адвокат московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов тоже позитивно оценивает появление новой статьи в Уголовном кодексе. «Её ввели, чтобы свести на нет организованную преступность, которую, к сожалению, по-прежнему возглавляют и воры в законе, и преступные авторитеты, их ставленники в каждой колонии и так далее. Раньше её не вводили, потому что правоохранители получали информацию от воров в законе. Но потом всё взвесили и решили, что надо заканчивать с ними», — рассказывает он.

«Когда преступление подготавливается, совершено или совершается, заводится дело оперативного учёта. А теперь, когда ввели эту статью, по которой руководство иерархией — это уже само по себе преступление, можно заводить дело оперативного учёта без уголовного дела: прослушивать, собирать и документировать всё, что касается наружного наблюдения, снятия информации с технических средств, и накапливать в томах этих дел. Раньше были трудности, потому что не было статьи: вроде возглавляет, но это не преступление», — объясняет эксперт.