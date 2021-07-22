Пилотажная группа «Беркуты», МиГ-35, Ка-62 и БВС: лётная программа третьего дня на МАКС-2021

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RT
В подмосковном Жуковском продолжается лётная программа в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2021. В четверг, 22 июля, в программу дневных полётов входит выступление единственной в России вертолётной пилотажной группы «Беркуты», а также демонстрационные полёты вертолётов Ка-52 и Ка-62, Ми-35М, Ми-28НМ, Ми-38Т, самолётов ТВС-2МС, Сигма-7, МиГ-35, Су-57Э, МС-21-300, Ил-114-300 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Кроме того, будет произведена демонстрация беспилотного воздушного судна. RT ведёт прямую трансляцию.

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