Авиасалон МАКС-2021 в подмосковном Жуковском

Короткая ссылка
RT
В подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Авиасалон будет работать с 20 по 25 июля. На выставке в этом году уже были представлены многофункциональная неуправляемая ракета повышенной эффективности С-13Б, гибридная силовая установка для лёгких вертолётов и беспилотников, система дополненной реальности, облегчающая сборку самолётов, и беспилотный вертолёт БАС-200. RT ведёт прямую трансляцию.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить