Авиасалон МАКС-2021 в подмосковном Жуковском

В подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Авиасалон будет работать с 20 по 25 июля. На выставке в этом году уже были представлены многофункциональная неуправляемая ракета повышенной эффективности С-13Б, гибридная силовая установка для лёгких вертолётов и беспилотников, система дополненной реальности, облегчающая сборку самолётов, и беспилотный вертолёт БАС-200. RT ведёт прямую трансляцию.