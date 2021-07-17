«Всем очень горько от того, как обошлись с памятником»: как демонтировали единственный в России деревянный планетарий

Министерство культуры РФ выявило нарушения при проведении работ в Пензенском деревянном планетарии и вместе с правительством региона взяло ситуацию на контроль. Здание 1928 года постройки, памятник культурного наследия, должно было быть реконструировано, однако вместо бережного разбора и сохранения максимального количества элементов его, по свидетельствам очевидцев, грубо демонтировали, в том числе при помощи экскаватора. Некоторые эксперты говорят, что планетарий находился в аварийном состоянии, а снос был единственным возможным выходом. В свою очередь, градозащитники опасаются, что на месте уникального объекта появится типичный новодел. Подробности — в материале RT.

Работы по реставрации деревянного планетария в Пензе, в результате которых здание, имевшее статус объекта культурного наследия, было снесено, проводились с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. В частности, выявлены нарушения законодательства со стороны подрядчика и авторского надзора, также сообщается, что проектная документация не содержит решений по сохранению подлинных элементов здания.

«Установлено, что работы по демонтажу Пензенского планетария осуществляли лица, не аттестованные Министерством культуры в качестве специалистов — реставраторов объектов деревянного зодчества», — цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».

Региональным органом охраны объектов культурного наследия не осуществлялся надлежащий контроль за ходом и качеством проводимых работ, учитывая состояние объекта и необходимость проведения его бережной реставрации, добавили в министерстве: «Значительная часть деревянных конструкций действительно находится в неудовлетворительном состоянии, прогнила изнутри. Вместе с тем подлинные элементы здания, составляющие его предмет охраны, должны были быть сохранены в ходе реставрационных работ».

Минкультуры России и правительство Пензенской области взяли на контроль ситуацию с деревянным планетарием и прорабатывают возможные варианты её решения.

Планетарий имени папы Ленина

Снос деревянного планетария в Пензе в ходе работ по его реконструкции вызвал широкий общественный резонанс. Здание ещё в советские годы получило статус объекта культурного наследия.

По данным краеведов, работы по устройству астрономической вышки-обсерватории велись в Пензе с конца 1910-х. Городское общество любителей естествознания и краеведения приобрело в 1924 году такую вышку с оборудованием на Революционной улице, но она оказалась неудобно расположенной и тесной, поэтому обсерваторию решено было сделать рядом с ботаническим садом.

В фонд строительства без особого труда удалось собрать 27,7 тыс. рублей, в том числе и с платы за лекции и «за обзоры неба в телескоп». По свидетельствам современников, местные жители «очень горячо» восприняли идею таким образом увековечить память Ильи Николаевича Ульянова, отца Владимира Ленина, учителя математики и физики, создавшего первую метеостанцию в городе.

Народная обсерватория с метеорологической и астрономической вышками была торжественно открыта в июне 1928 года. Её работа, согласно архивам, должна была иметь «сильно выраженный сельскохозяйственный уклон»: в состав обсерватории входили метеорологическое бюро, контрольно-семенная станция, лаборатория сельхозмелиорации и станция защиты растений.

В 1954 году после капитального ремонта в здании установили оборудование для планетария: зрители могли наблюдать изображение звёздного неба на трёхметровом куполе. Метеослужба продолжала свою работу, пока в 1969 году не была выведена в район аэропорта Терновка. Тогда же в здании прошла реконструкция с заменой деревянных столбов цоколя на кирпичную кладку: в последующие годы проводилось только усиление аварийных конструкций.

Первоначальный вид планетария. Снимок 50-х годов.

© АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ Л.М. ХОДОСА

В 1975 году администрация Пензы купила более совершенный аппарат производства ГДР «Малый Цейс», позволивший демонстрировать звёздное небо в любую погоду, время года и суток. Для оборудования были построены новый зал вдвое больше прежнего и 12-метровый купол над ним. В 1987 году здание получило статус объекта культурного наследия. Чтобы посмотреть на подлинные железный и каменный метеориты, один из немногих в мире маятников Фуко, макеты первого искусственного спутника Земли, орбитальных станций «Салют» и «Мир», в пензенский планетарий приезжали группы школьников из других регионов.

«Я был в планетарии ещё в школе. Помню звёздное небо, которое проецируется на большой купол, и когда выключили свет, звёзды светились. Я тогда подумал: «Вот это да!». Этот планетарий всегда был со мной и с другими жителями города, потому что это центральный парк», — делится с RT председатель регионального отделения ВООПиК Станислав Блинов.

В 1990-е годы здание начало ветшать. Стяжка стальной арматурой лишь немного отсрочила неизбежное, и десять лет назад планетарий был закрыт в связи с аварийным состоянием. Денег на его реконструкцию в региональном бюджете не было. В 2016 году пензенский школьник Иван Удалов обратился на прямую линию к президенту Владимиру Путину: «Раньше я всегда ходил в планетарий, мне нравятся звёзды. И когда его закрыли, надеялся на скорое открытие. Но этого так и не произошло. Хотелось бы сохранить планетарий в том виде, который он имеет сейчас».

«Поражена гнилью и грибком»

В 2018 году была проведена экспертиза планетария и подготовлена проектно-сметная документация (архитектор Лев Ходос, чья мастерская выполняла заказ, был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в посредничестве при передаче особо крупной взятки за «своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ» по другому объекту. — RT).

Специалисты пришли к выводу: большая часть конструкций изношена в среднем на 70%, здание невозможно отремонтировать, необходим полный демонтаж с последующим воссозданием. «Астрономическая и метеорологическая башни имеют значительные отклонения от вертикали, — говорится в заключении. — По всем наружным и внутренним стенам наблюдаются деформации, расслоение древесины, нарушение сплочённости срубов и выпучивание отдельных элементов. Вследствие долговременного замачивания атмосферными осадками из-за многочисленных протечек кровли и капиллярной влагой грунтовых вод древесина стен по всему наружному периметру, а также внутри поражена гнилью и грибком».

Как пояснил RT врио председателя Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин, большая степень износа конструкций, в том числе основных, не позволяла их эксплуатировать и обойтись локальными работами: «Поскольку объект предназначен для посещения людей в научно-просветительских и образовательных целях, а он будет вмещать до 150 человек, должна быть обеспечена конструктивная и противопожарная надёжность здания на высоком уровне. В конкретной ситуации это единственный возможный вариант, когда объект можно будет наблюдать изнутри и снаружи, использовать его для работы с детьми, с молодёжью и превратить его в визитную карточку и области, и города».

© АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ Л.М. ХОДОСА

На реконструкцию планетария было выделено 352 млн рублей, из них 128,9 млн — из регионального бюджета, а оставшиеся средства — из федерального. Большую часть выделенных на реконструкцию средств планируется потратить на оборудование из Германии, США и Японии, включая купол-экран диаметром 10 м.

В новом здании, открыть которое планируется в сентябре 2023 года, будут различные выставочные залы: музей космонавтики, площадка для проведения мероприятий, касающихся основной тематики учреждения. Проектом также предусмотрено строительство монолитного цокольного этажа, в котором расположатся санузлы, гардероб, кафе и другие помещения хозяйственного назначения.

Тендер на проведение работ выиграла НПО «Цера». По данным базы «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Цера» было образовано в 2008 году. Соучредителями компании выступают Дмитрий Катков, Павел Белорыбкин и Игорь Карев. Последний также является гендиректором предприятия. В 2020 году выручка НПЦ «Цера» составила 132,3 млн рублей, а чистая прибыль — 12,7 млн.

С 2013 по 2021 год НПЦ «Цера» заключила 120 контрактов на реставрацию, реконструкцию и капитальный ремонт различных объектов в Поволжском регионе на общую сумму 348 млн рублей. Последний тендер предприятие выиграло в Самарской области 22 июня 2021 года (выполнение спасательных археологических полевых работ на выявленном объекте археологического наследия: «Селище Жигулёвск II»).

В 2020 году фирму проверяло Управление Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. Проверка была плановой, выявлено нарушение: организация не сдала в срок отчётную документацию о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание высшего начального училища» (сейчас средняя школа №1) в Пензенской области, где учились Герой Советского Союза А.С. Сенаторов, Герой Социалистического Труда В.Ф. Саутин, партизан-разведчик Н.М. Поцелуев.

Руководитель НПО «Цера» Игорь Карев сообщил RT, что у компании есть «огромный опыт реставрации памятников как деревянного, так и каменного зодчества разного времени по всей России». По его словам, проектная организация сделала однозначный вывод, что ремонт отдельных участков планетария невозможен.

«Поставьте бревно на место!»

Проводившие экспертизу специалисты прописали, что является предметом охраны: в частности, это исторические габариты здания, главный вход, архитектурное решение и композиция фасадов, наличники окон, деревянные колонны с резными капителями, крыша, купол и смотровая вышка, обшивка наружных стен тёсом и другие элементы. Всё, что пригодно к дальнейшему использованию, в буквальном смысле вернётся в строй, остальное чиновники обещали воссоздать в точности до миллиметра.

«Определённые архитектурные детали — наличники окон и даже деревянные колонны — будут в точности скопированы и изготовлены из дерева. Некоторые фасады, которые сейчас разбирают, будут обработаны соответствующими инструментами, составами и использоваться повторно. Это же относится к некоторым элементам наличников, обшивки и сруба», — объясняет Александр Понякин.

Объект культурного наследия будет воссоздан в тех же размерах, на своём историческом месте, визуально его нельзя будет отличить от старого, говорит глава «Церы» Игорь Карев: «Это по-прежнему будет единственный деревянный планетарий на территории Российской Федерации, только безопасный в современном понимании».

Впрочем, рисунок капителей на колоннах на чертежах в проектной документации не совпадает с реальным, говорят эксперты. Кроме того, исследования показали, что оригинальные стены сделаны из брёвен, а проектом реконструкции предусмотрено их изготовление из клеёного бруса. «Какой клеёный брус, там должны использоваться аутентичные материалы! Если это было бревно круглое и вы его уничтожили, то будьте добры, найдите точно такое же и поставьте на место», — возмущается в беседе с RT Егор Лушников, помощник председателя Российской ассоциации реставраторов, член ВООПиК.

По словам Лушникова, в Пензе относительно сухой климат, хорошо сохраняющий деревянное зодчество: «Например, в Кижах или в усадьбе-парке Монрепо в Выборге погодные условия куда сложнее: холодный ветер, влажность. Специалисты там выделяли проблемные точки, где биоцидное поражение грибком, где протечка, купировали причины и приступали к реставрации».

Однако вместо кадров бережного разбора соцсети облетели видеоролики и фотографии, как рабочая техника крушит историческое здание планетария. Очевидцы говорят, что рабочие сбрасывали брёвна и обшивку с пятиметровой высоты, после чего уцелевших элементов объекта культурного наследия просто не оставалось, и использовали бензопилы.

© АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ Л.М. ХОДОСА

«Нас уверили, что производят дефектовку и хорошие брёвна — а их, по оценке нашего коллеги, побывавшего на стройплощадке, большинство — якобы увозят куда-то на склад. Очень логично, конечно, сначала ковшом всё в кучу мусора превратить, а потом оттуда выдёргивать хорошие элементы. Что там осталось от соединения сруба от демонтажа ковшом, от брёвен при падении — не очень понятно, — рассказывает RT председатель регионального отделения ВООПиК Станислав Блинов. — При переборке сруба должны маркировать брёвна, обязана присутствовать комиссия, включающая под подпись этот брус в итоговый сруб, тут этого не происходит. Как потом поймут, где какое и с каким его соединять — тоже неясно».

Руководитель «Церы» Игорь Карев не согласен с претензиями общественников: «Работы частично были произведены ручным способом, был разобран кровельный материал, башни, стены задней части. И были элементы, соединённые железными тяжами, их технически по-другому было не разобрать, стена просто обвалилась бы. Планетарий разбирали более двух недель, снималась обшивка, декоративные элементы, оконные рамы, колонны. Просто никто до этого не фотографировал из общественности, и теперь говорят, что планетария не стало в одночасье, а это не так. Пронумерованные брёвна находятся на стройплощадке».

«На мой взгляд реставратора с 20-летним опытом, и по мнению достаточного широкого пула моих коллег-реставраторов, экспертов по деревянному зодчеству, были нарушения в научно-технической части проекта, не отобразившей состояние самого памятника. Также в проекте нет методик реставрации, а это неотъемлемая часть проекта. Вообще методики базовые, там меняются материалы, инструменты, но экскаватора там точно нет», — возражает Егор Лушников.

«Женщина плакала, когда шёл снос»

По мнению помощника председателя Российской ассоциации реставраторов, Пенза теряет свой исторический облик. «Там есть много красивейших зданий в центре, усадьбы средней полосы России начала прошлого века и конца позапрошлого века, и всё это приходит в негодность при абсолютном попустительстве местного органа охраны», — сетует Егор Лушников.

Реставратор привёл в пример здание на Московской улице в центре города, у которого был полностью снесён фасад, а лепнина заменена на элементы из пластика: «Такой горючий материал вообще не должен на домах применяться! Я впервые встречаю, когда на объектах культурного наследия ставили полиуретановый фасад, это нонсенс».

Градозащитники направили заявление в полицию с требованием приостановить работы по реконструкции планетария. Прокуратура Пензенской области начала проверку на предмет нарушений, допущенных при демонтаже здания. Кроме того, в Комитет по охране памятников истории и культуры было направлено коллективное письмо за подписью ряда реставраторов, включая зампредседателя Росрегионреставрации Татьяны Черняевой. В нём указывается, что исследовательские работы и проектные решения были выполнены с нарушением действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия народов РФ.

«В ходе работ не были учтены утвержденные национальные стандарты и методические рекомендации в сфере работы с объектами культурного наследия данного рода, из-за чего были сделаны неверные выводы в отношении технического состояния здания; грубо нарушен основополагающий принцип подлинности ОКН, применённый принцип сохранения ОКН таковым не является, так как предполагает полный демонтаж здания и устройство дополнительного цокольного этажа, ранее не существовавшего в здании. Данный метод является новым строительством, но не методом реставрации», — перечисляется в документе.

Кроме того, по результатам заседания регионального Союза архитекторов было решено обратиться к губернатору, чтобы тот ввёл механизмы, позволяющие выносить подобные проекты на обсуждение архитектурного сообщества и общественности.

«Планетарий нам дорог, всем очень горько от того, как обошлись с памятником. Недавно мы туда выезжали и видели, как женщина стояла и плакала, когда шёл снос, — говорит председатель пензенского отделения ВООПиК Станислав Блинов. — Мне грустно по поводу того, что исторический памятник ушёл. Каким будет новый планетарий, насколько его смогут повторить? В любом случае это уже будет новый объект, со стеклопакетами, наливными 3D-полами, и атмосферу старины там, наверное, уже не получится почувствовать никогда».