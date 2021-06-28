«Доводы не нашли поддержки»: суд не стал арестовывать гражданина Китая, подозреваемого в торговле детьми

Пресненский райсуд Москвы отказал следователям в удовлетворении ходатайства об аресте гражданина Китая Лю Цзюня, подозреваемого в торговле детьми. Он был задержан правоохранителями в ночь на 26 июня в гостинице «Ханой». Между тем, по словам адвокатов, мужчина воспользовался услугами суррогатной матери и является отцом ребёнка, которого собирался вывезти из РФ. Защитник Лю Цзюня Михаил Бакланов заявил, что следователи задержали Лю Цзюня с годовалым сыном на 15 часов и якобы потребовали подписать отказ от ребёнка.

Пресненский райсуд Москвы не стал заключать под стражу гражданина Китая Лю Цзюня, задержанного в ночь на 26 июня по подозрению в торговле детьми. На аресте подозреваемого настаивали следователи СК. Однако судья посчитал, что правоохранители не предоставили достаточных доказательств причастности Лю Цзюня к инкриминируемому преступлению.

Дело о торговле людьми

Уголовное дело, по которому задержали Лю Цзюня, было возбуждено 23 июня 2020 года по п. «а», «б», «г» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

В тот день в Москве в одной из квартир были обнаружены пять новорождённых детей, выношенных суррогатными матерями для граждан Китая. Один ребёнок в итоге умер, а четырёх других, в том числе сына Лю Цзюня, передали в дом малютки.

В рамках расследования вскоре были задержаны несколько медиков. Сейчас срок следствия по этому делу продлён до 23 ноября 2021 года.

Вместе с тем граждане Китая — родители суррогатных детей — смогли доказать своё родство с малышами.

Так, 7 июня 2021 года Бабушкинский райсуд Москвы обязал незамедлительно вернуть ребёнка родителям — Лю Цзюню и Чэнь Цзинпин. Мужчина забрал своего годовалого сына, но не успел улететь на родину. Согласно материалам дела, его задержали в 00:40 26 июня 2021 года в гостинице «Ханой».

Как пояснил RT адвокат Михаил Бакланов, Лю Цзюнь дожидался вылета на родину.

«Изначально билеты были куплены на рейс 1 июля, но его отменили, и гражданин Китая купил билеты на рейс 2 июля», — рассказал Бакланов.

Сам Лю Цзюнь рассказывает, что в момент задержания не понимал, что происходит.

«Я ничего не понимал. В номер зашли неизвестные люди, ничего не показали и начали переворачивать все вещи. Забрали все документы — мои и сына. Изначально ничего не объяснили. Отвезли на допрос и держали 15 часов. Я почти всё время держал ребёнка на руках, а потом они пришли и забрали его», — объясняет мужчина.

В тот же день постановлением Пресненского райсуда Москвы срок задержания Лю Цзюня был продлён на 72 часа. А на 28 июня было назначено рассмотрение ходатайства следователей об аресте гражданина Китая.

Не предоставили доказательств

По словам адвоката Лю Цзюня Михаила Бакланова, на их сторону в суде встала прокуратура.

«Все те доводы, которые приводил следователь, не нашли поддержки у прокуратуры. Она полностью поддержала позицию защиты и сказала, что оснований для избрания меры пресечения в виде ареста нет. Кроме того, все эти доводы следствия о якобы имевших место нарушениях при процедуре ЭКО и вспомогательных репродуктивных технологий совершенно не образуют состава преступления, которое вменяется Лю Цзюню», — рассказывает RT Бакланов.

По словам Елены Горемыкиной, ещё одного адвоката подозреваемого, даже после того, как Лю Цзюня отпустили, паспорт и остальные документы ему никто не вернул. Она сообщила, что по этому вопросу в ближайшее время будет подготовлена жалоба в прокуратуру.

«Мы предполагаем, что СК будет обжаловать. Но я уверен, что оснований для отмены постановления нет. Мой подзащитный остаётся в качестве подозреваемого. Я думаю, что это вопрос времени. Надеюсь, что прокуратура сейчас отреагирует и этот статус будет изменён или отменён полностью, потому что доказательств его причастности нет. Это совершенно надуманное обвинение», — добавляет Бакланов.

По его словам, супруги мечтали об этом ребёнке десять лет. Лю Цзюнь работает полицейским, а его жена Чэнь Цзинпин — госслужащая. Женщина бесплодна и не может иметь детей. Выбирая между Соединёнными Штатами и Россией (странами, где можно осуществить процедуру суррогатного материнства), супруги остановились на РФ.

«Это был их единственный шанс и единственный сын. У следствия нет правовых оснований удерживать ребёнка. Есть решение Бабушкинского суда. Ему инкриминируется торговля собственным ребёнком. Это абсурд. Суд прописал, что наличие уголовного дела не является основанием для ущемления прав ребёнка и его родителей», — утверждает Бакланов.

По словам адвоката гражданина Китая Анатолия Бояринова, в ближайших планах защиты — забрать ребёнка и документы.

Сам Лю Цзюнь, выходя из здания суда, поблагодарил СМИ за помощь.

«Спасибо большое, уважаемые СМИ. Всё-таки справедливость восторжествовала. Слава богу, я сейчас смогу встречаться со своим сыном. Благодарю вас всех, — кланяясь, говорил мужчина. — Мы пока не знаем, отдадут мне сегодня сына или нет. Он получит хорошие условия, образование и воспитание в Китае».

После того как Лю Цзюнь вышел из здания суда в сопровождении своих адвокатов, конвой остановил его и потребовал вернуться, так как следователь не заполнила необходимых документов и они не имеют права его отпускать. После этих слов мужчина заплакал, а адвокаты, взяв Лю Цзюня под руки, посадили его в машину и уехали вопреки требованиям конвоя.

Вечером Лю Цзюнь забрал ребёнка из больницы, в которую его поместили после задержания отца.