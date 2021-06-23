«Надо прививаться»: как деятели культуры отреагировали на заявление Егора Бероева о вакцинации
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Российский актёр Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» возмутился тем, что якобы деление людей на привитых и непривитых ведёт к дискриминации последних. Артист признался, что не вакцинировался от коронавируса, хотя многие его друзья уже это сделали.
Кроме того, Бероева раскритиковали за появление на церемонии с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста.
RT опросил коллег Бероева и узнал, что они думают о вакцинации.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, год назад переболевший коронавирусом, считает, что вакцинироваться надо.
- Лев Лещенко
- © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«То, что Бероев высказал, — это его личное мнение. Понимаете, агитировать не прививаться — это гораздо хуже, чем агитировать за прививку. Я не думаю, что здесь какой-то геноцид присутствует. Я считаю, для того чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, надо прививаться. Потому что иначе коллективный иммунитет у нас не появится. Люди болеют, но через какое-то время они могут заболеть опять. Я знаю такие случаи. Медсестра, которая со мной работала в Коммунарке, она два раза уже переболела. Причём второй раз тяжело. Болезнь никуда не исчезла, она присутствует. И её можно ликвидировать только создав коллективный иммунитет», — отметил певец.
- Лукерья Ильяшенко
- © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса театра и кино Лукерья Ильяшенко считает, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, вводятся ради благополучия людей.
«Я прекрасно отношусь к ограничительным мерам. Мы первые разработали вакцину, она замечательная, а народ у нас абсолютно это игнорирует, не хочет прививаться. Сейчас идёт вспышка заболеваемости, посмотрите на статистику, что творится в Коммунарке», — подчеркнула она.
По её словам, число вакцинированных среди пациентов Коммунарки незначительно. «Это свидетельствует о том, что прививка работает», — говорит Ильяшенко.
Актриса привела в пример Израиль, где «вся страна привилась, они победили болезнь».
«Надо прививать людей, вводить ограничения. И это нужно делать не только ради себя самого, но ведь это социальная ответственность перед окружающими. Всё очень правильно, я абсолютно поддерживаю», — сказала Ильяшенко.
- Ольга Будина
- © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российская актриса театра и кино Ольга Будина заявила RT, что разделяет мнение Егора Бероева и прививаться не планирует.
По её словам, «люди, которые не потеряли человеческое достоинство, должны присоединиться к Егору, поддержать его и сплотиться, как граждане государства, которые уважают себя, хотят видеть своё государство, идущим в ногу с тем, что говорит президент и начальник Роспотребнадзора».
«Сама тенденция кажется совершенно чудовищной. Понятно, что это начало некоего движения, которое ведёт, конечно же, к разделению людей на белых и чёрных», — полагает Будина.
- Татьяна Навка
- АГН «Москва»
Фигуристка Татьяна Навка считает, что люди должны прививаться либо находиться в изоляции, чтобы не подвергать риску остальных.
«Люди должны понимать, что коронавирус не просто болячка, а страшный-страшный вирус сегодняшнего времени, и мы должны с этим считаться», — подчеркнула Навка.
«При всём моём уважении к медицине, ещё ни один академик во всём мире до сих пор не разгадал этой загадки, как коронавирус скажется в дальнейшем. И средство от этого на сегодняшний день только одно: либо полная изоляция, либо прививка», — добавила она.
- Михаил Боярский
- © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актёр Михаил Боярский в беседе с RT отметил, что привился со всей своей семьёй ещё в начале года, и считает, что формирование коллективного иммунитета через вакцинацию — единственный выход из сложившейся ситуации.
«Это зараза, от которой люди могут умереть. Нужно ценить свою жизнь — она даётся только один раз. И нужно делать всё возможное, чтобы уберечь не только себя, но и окружающих. Не нужно думать только о себе — не хочу и не буду. Это глупость. Вакцинация — это единственная возможность защитить и себя, и своих близких. Вакцинация необходима. Коллективный иммунитет — это единственный выход из положения. Мне кажется очень странным, что в нашей стране так либерально относятся к этому. «Мы не настаиваем на этом, кто хочет, тот пускай делает». В приказном порядке это нужно делать. Приказ номер один: всем вакцинироваться. И точка», — резюмировал Боярский.