«Ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет»: Путин о стоящих перед «Единой Россией» задачах

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RT
Владимир Путин выступил на съезде «Единой России», который проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Глава государства высказался о ключевых задачах, которые стоят перед партией, особенно отметив важность поддержки семей с детьми, модернизации систем здравоохранения и образования, а также развития инфраструктурных объектов. RT вёл прямую трансляцию.

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