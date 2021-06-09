«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Хованского задержали, Гудков уехал в Киев, Бузова сыграет в спектакле МХАТа

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим причины отъезда в Киев оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Достойна ли Ольга Бузова сцены МХАТ им. Горького? Артистка исполнит одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин». В постановке рассказывается, как ещё никому не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером. Блогер Юрий Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму. Причиной задержания стал ролик с песней про «Норд-Ост». Наши ведущие: Анатолий Кузичев, Надана Фридрихсон и Виталий Серуканов.
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