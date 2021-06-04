«При поддержке Росгвардии»: полиция задержала подозреваемых в хищении денег у ветерана, сидевшего с Путиным на параде

Столичные полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Согласно материалам дела, в конце мая Пронину позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов, убедил ветерана снять с личного счёта 400 тыс. рублей и передать их неизвестному.

Полиция задержала двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана ВОВ 96-летнего Василия Пронина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации.

«Оперативниками ГУУР МВД России и Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по Юго-Восточному округу столицы и отдела МВД России по району Текстильщики г. Москвы во взаимодействии с ФСБ России задержаны подозреваемые в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 29 мая на домашний телефон 96-летнего пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. В разговоре лжеполицейский убедил Пронина снять с личного банковского счёта 400 тыс. рублей и передать их неизвестному человеку, который якобы являлся подозреваемым, — это необходимо было сделать для его «поимки». Ветеран выполнил просьбу, но на связь злоумышленник больше не вышел. В итоге Пронин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, а также выплату штрафа.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. По имеющейся информации, координация действий предполагаемых преступников осуществлялась из-за рубежа.

Заказ

МВД опубликовало видео задержания подозреваемых. На ролике видно, как одного из подозреваемых возле подъезда многоэтажного дома удерживают двое силовиков. Глядя в камеру, он утверждает, что ни в чём не виноват и всего лишь сделал перевод незнакомому человеку на QIWI-кошелёк, за что должен был получить 5 тыс. рублей. По его словам, он не знает, чем занимался заказчик.

Эти кадры сменяются съёмкой второго подозреваемого, который рассказывает подробности совершения преступления.

«Задержали за заказ какой-то нехороший. Заказчик попросил снять инкассацию. Когда я подошёл к дому, он сказал, что мужик боится выносить деньги, потому что сумма большая. В итоге он скинул (из окна. — RT) деньги в пакете», — рассказывает мужчина.

По его словам, затем он перевёл средства на QIWI-кошелёк через терминалы и банкоматы. С заказчиком подозреваемый общался по телефону и лично никогда с ним не встречался.

Кроме того, мужчина признаётся, что это не первый подобный заказ. Ранее он уже забирал деньги в районе Ярославского шоссе и затем совершал аналогичные действия.

«Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется. Реализация комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых оперативники обнаружили и изъяли средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение. После этого подозреваемые были доставлены в отдел полиции для проведения следственных мероприятий.

По данным СМИ, одного из подозреваемых зовут Алексей Коньков, ему 28 лет. Мужчина родом из Липецка.

Напомним, Василию Гавриловичу Пронину 96 лет. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в битве на Курской дуге. 29 мая он сообщил в полицию о случившемся.

Во время парада Победы 9 мая Василий Гаврилович был гостем и сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства даже помогал ему поправлять куртку. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил надежду, что «подонков найдут», и назвал произошедшее «чудовищной ситуацией».