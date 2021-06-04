«Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ: Александр Жаров — гендиректор «Газпром-медиа Холдинг»

Специальный выпуск проекта «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021. Гость сегодняшнего стрима — генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров. Обсудили с ним, возможно ли заменить YouTube российским сервисом, так ли страшен переход зрителей от телесмотрения к стриминговым сервисам и есть ли шанс победить пиратство. Наши ведущие — Виталий Серуканов и Надана Фридрихсон.