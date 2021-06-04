«Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ: Максим Ликсутов — руководитель Дептранса Москвы

Специальный выпуск проекта «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021. Гость сегодняшнего стрима — заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Спросили, когда в Москве могут появиться беспилотные такси, готова ли столица перейти на электротранспорт и станет ли «Тройка» всероссийским проездным. Наши ведущие — Виталий Серуканов и Надана Фридрихсон.