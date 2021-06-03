В Москве суд восстановил в родительских правах мать-одиночку с инвалидностью Анну Баканову. По её словам, на суде органы опеки и представители приюта сообщили, что не имеют претензий к женщине. Решение вступит в силу через 35 дней — до этого момента забрать сына Баканова не сможет. Кроме того, семью поставят на профилактический учёт и будут наблюдать в ближайшие два года.

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Измайловский райсуд Москвы восстановил в родительских правах жительницу столицы, 31-летнюю мать-одиночку с инвалидностью Анну Баканову. Как ранее рассказывал RT, причиной для ограничения послужили неудовлетворительные жилищные условия. По словам женщины, сейчас представители опеки к ней претензий не имеют.

«Они сказали, что сын привязан ко мне, и считают возможным восстановление меня в родительских правах. При этом обязывают не чинить препятствий для проведения профилактических мер. Поставят нашу семью на учёт и будут проверять ближайшие год-два. Представители приюта также сказали, что претензий ко мне не имеют, — рассказывает RT Баканова. — Когда судья зачитывала решение, я так волновалась, что даже не поняла вердикт. Она так быстро читала, а потом мне адвокат говорит: «Всё, мы победили!»

По словам москвички, решение вступит в силу через 35 дней. До этого момента она забрать сына не сможет. Сейчас он находится в летнем лагере, а из-за эпидемиологической обстановки навестить его пока нельзя.

Баканова рассказала, что в ближайшее время родственники съедут с квартиры по месту прописки и управа района Измайлово поможет провести ремонт. После этого Анна с Богданом вернутся на постоянное место жительства.

Кроме того, она очень благодарна классному руководителю и директору школы, которые сохранили за Богданом место в классе, а также на дополнительных занятиях по английскому языку. Дело в том, что в приюте мальчика определили в другое учебное заведение, а секции ему и вовсе пришлось бросить.

Квартира «с хламом»

Семилетнего сына Бакановой сотрудники опеки изъяли из семьи в марте 2021 года. Причиной проверок соцслужбы, по словам женщины, стали заявления соседки, с которой Баканова и её родственники находятся в натянутых отношениях.

Анна считает, что соседка пожаловалась в опеку на то, что у неё психическое заболевание и воспитывать ребёнка она не имеет права.

Когда представители опеки пришли к Бакановой с проверкой, их возмутили условия проживания несовершеннолетнего. В двушке, согласно материалам дела, проживали шесть человек, трое из которых являются инвалидами. При этом квартира была захламлена газетами и журналами настолько, что у членов семьи не было возможности беспрепятственно передвигаться. Кроме того, в квартире были клопы и тараканы. У ребёнка не было собственного спального места, и он спал с бабушкой.

Представители опеки предложили Бакановой прибраться, однако против выступила мать женщины, которая заявила, что трогать её вещи нельзя. Снять отдельное жильё Анна не смогла из-за отсутствия денег.

Женщина судит бои ММА (смешанные боевые искусства), работа непостоянная и зависит от проведения соревнований. Зато в свободное время она успевала водить сына на дополнительные занятия по английскому языку и тренировки по футболу. Кроме того, Баканова боялась оставаться одна без присмотра — у неё эпилепсия, в любой момент может случиться приступ.

На Анну было составлено несколько протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части содержания несовершеннолетнего.

25 июня 2020 года суд ограничил Баканову в родительских правах. При этом на заседании она не присутствовала, так как никто её об этом не известил. Апелляцию женщина проиграла. После проигранных судов Богдан жил с матерью. Забрали его лишь спустя несколько месяцев, 3 марта 2021 года, прямо из школы.

Сейчас Аня устроилась на вторую работу официанткой и снимает квартиру пополам с другом.

Представитель Анны Нина Романович в беседе с RT заявляла, что опека ограничила её подзащитную в родительских правах незаконно.

«Анна инвалид II группы. Она самостоятельно воспитывает сына и даёт ему всё необходимое. Не пьёт, не курит, не употребляет наркотики. Ребёнок к ней привязан. Мальчик был всегда чисто и опрятно одет. У нас не у каждого в стране свежий ремонт в квартире. Из-за того что его забрали в приют, теперь он не посещает кружки, ходит в другую школу. Для ребёнка это стресс. Он даже начал из-за этого ходить в туалет под себя», — рассказывала RT Романович.