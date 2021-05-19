В Москве мать-одиночка с инвалидностью добивается восстановления в родительских правах

31-летняя москвичка с инвалидностью Анна Баканова добивается восстановления в родительских правах. Органы опеки не устроили условия, в которых проживала семья: в двухкомнатной квартире жили 6 человек, трое из которых инвалиды. Женщина уверяет, что социальные службы стали придираться к ней после жалобы соседки, с которой она конфликтовала. Сейчас Баканова снимает отдельное от родственников жильё и через суд пытается вернуть сына. В свою очередь представители опеки уверяют, ребёнка забрали из-за того, что квартира была захламлена мусором.

© Фото из личного архива

31-летняя москвичка Анна Баканова добивается восстановления в родительских правах. В марте 2021 года органы опеки изъяли у неё сына. Женщина проиграла иск об ограничении в родительских правах. По словам Анны, иска могло не быть, если бы не конфликт с соседкой.

«Она писала жалобы на меня по каждому поводу во все инстанции, а потом пожаловалась в опеку, что у меня психические заболевания и воспитывать ребёнка я не имею права», — вспоминает Баканова.

После жалобы сотрудники опеки пришли с проверкой, и им не понравились жилищные условия в квартире.

«Выписали штраф и сказали, что надо переехать. Но на тот момент у меня не было финансовой возможности это сделать», — говорит она.

Баканова — мать–одиночка. Она судья в Федерации смешанных боевых искусств России (ММА). Работа не постоянная и зависит от проведения соревнований. По словам Анны, это её устраивает, потому что есть время заниматься сыном: делать с ним уроки и водить на дополнительные занятия по английскому языку и в школу футбола.

© Фото из личного архива

В двухкомнатной квартире кроме Анны с сыном проживают ещё четверо: её мама, брат и тётя Анны с мужем. Трое из них, в том числе сама Баканова, имеют инвалидность. По словам женщины, жить вместе им легче, поскольку они ухаживают друг за другом.

«У меня же эпилепсия, поэтому надо, чтобы кто-то был рядом, — рассказывает RT мать-одиночка. — Когда ко мне пришли органы опеки, им не понравилось, что в квартире много народа, а вещи лежали не в шкафах. В итоге мне предложили переселиться в центр помощи семьи и детям в Новокосино. Я отказалась. Они лишь продолжали приходить и выписывать мне штрафы».

Согласно материалам дела (имеются в распоряжении RT), квартира была захламлена вещами, газетами и журналами настолько, что у членов семьи нет возможности беспрепятственно передвигаться. Кроме того, в квартире были клопы и тараканы. У ребёнка не имелось собственного спального места, и он спал с бабушкой. Из-за неудовлетворительных жилищных условий на Баканову составлялись протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части содержания несовершеннолетнего.

© Фото из личного архива

23 января 2020 года Баканова подписала согласие на проведение уборки в квартире специалистами ГБУ «Жилищник». Часть хлама из помещения вывезли, но некоторые вещи, по словам Анны, мать выбрасывать запретила.

«Однако органы опеки такая ситуация не устроила, они ещё раз выписали пару штрафов, а 25 июня 2020 года меня ограничили в родительских правах. На заседании я не присутствовала, потому что меня о нём не уведомили. Апелляцию я тоже проиграла, потому что юрист представила документы не в том порядке, и их суд не принял во внимание», — рассказывает женщина.

При этом, как отмечает мать, ребёнок и после проигранных судов жил с ней. Забрали его 3 марта 2021 года прямо из школы.

«Меня вызвали к директору и сообщили, что сын находится в ОВД «Северный». Я приехала туда, но его уже увезли в больницу, а 15 марта перевели в приют», — рассказывает Баканова.

Как пояснила она RT, вначале ей разрешили видеться с сыном только раз в неделю по субботам.

«Но в прошлую субботу мне сказали, что наши встречи влияют на него положительно и им нравится поведение сына. Теперь мне разрешили приезжать в любой день. Он переживает, скучает, но знает, что я его заберу», — рассказывает RT Анна.

© Фото из личного архива

Представитель Анны Нина Романович уверена, что опека ограничила Баканову в родительских правах незаконно.

«Анна инвалид II группы. Она самостоятельно воспитывает сына и даёт ему всё необходимое. Не пьёт, не курит, не употребляет наркотики. Ребёнок к ней привязан. Мальчик был всегда чисто и опрятно одет. У нас не у каждого в стране свежий ремонт в квартире. Из-за того, что его забрали в приют, теперь он не посещает кружки, ходит в другую школу. Для ребёнка это стресс. Он даже начал из-за этого ходить в туалет под себя», — рассказывает RT Романович.

Ранее Богдан обучался в первом классе школы №2033. Как рассказала RT директор филиала начальных классов школы Алла Браматкина, про семью она не может сказать ничего плохого.

«У них проблема какая-то именно в квартире. А так Анна хороший родитель. Всегда вовремя забирала и проводила сына на занятия. Также мальчик занимается в кружках. Ничего плохого в плане обучения в школе сказать не могу. А про то, что у них в квартире — не знаю», — рассказала RT Браматкина.

Тренер Баканова по футболу Владислав Курьятов также характеризует Анну, как ответственного родителя. Он отмечает, что мальчик всегда вовремя приходит на занятия.

«У Богдана с дисциплиной полный порядок. На тренировки приходил опрятный и ухоженный. Вопросов по посещаемости нет. Мама вовремя оплачивает квитанции и ни разу не было, чтобы она не забрала сына вовремя», — утверждает Курьятов.

Сейчас Баканова устроилась на вторую работу официанткой и сняла с другом отдельную квартиру. 10 марта Анна подала иск в суд о восстановлении в родительских правах. Заседание было назначено на 14 мая, но из-за того, что органы опеки не смогли подготовить акт осмотра жилищных условий съёмной квартиры, заседание перенесли на 3 июня.

В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы RT рассказали, почему к семье имеются претензии.

«Выяснилось, что в семье есть проблемы: мальчик спал в куче хлама и мусора. В квартире было огромное количество насекомых, отсутствовали места для занятий, сна и отдыха. Ребёнок также вовремя не посещал поликлинику и не получал необходимую медицинскую помощь», — сообщили RT в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что сотрудники соцзащиты предлагали всяческую поддержку и помощь: навести порядок в квартире, провести ремонт при поддержке управы, на время которого маме вместе с ребёнком предлагалось проживать в учреждении соцзащиты.

«Женщина обратилась в суд с заявлением о восстановлении в родительских правах. Сотрудники соцзащиты по-прежнему готовы оказать всяческую поддержку в нормализации ситуации», — говорится в ответе на официальный запрос RT.

Сейчас Богдан находится в Государственном бюджетном учреждении города Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Радуга» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ «Радуга»).

После того, как его туда поместили, его анкета появилась в базе детей-сирот на усыновление. Однако, по словам Бакановой, после её жалобы о том, что идёт судебное разбирательство, и окончательного вердикта пока нет, анкету её сына удалили.