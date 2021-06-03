«Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ: Андрей Быстрицкий — председатель совета Фонда дискуссионного клуба «Валдай»

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Специальный выпуск проекта «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021. Гостем сегодняшнего стрима был председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Обсудили, чего ждать от встречи Путина и Байдена? Насколько страшно жить в мире в стиле хайли лайкли? Какую идею формирует и экспортирует в мир Россия? Каким будет следующее поколение россиян и когда мир победит коронавирус? Наши ведущие — Виталий Серуканов и Надана Фридрихсон.
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