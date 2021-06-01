Приёмную маму оправдали по делу о хищении 44 тыс. рублей

В Архангельской области оправдали приёмную маму Лидию Прудовскую, которую ранее признали виновной в хищении 44 тыс. рублей: она одновременно получала пособия по безработице и выплаты за ребёнка по договору о приёмной семье. Женщина вернула все деньги в бюджет, однако свою вину не признала. Как отмечает сторона защиты, её действия изначально не являлись хищением, поскольку следствие не доказало злой умысел.

Лидия Прудовская со старшей дочерью и двумя несовершеннолетними детьми.

© Фото из личного архива

В Архангельской области суд отменил обвинительный приговор 44-летней Лидии Прудовской, которую ранее признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) и хищении 44 тыс. рублей.

Нелишние средства

RT в рамках проекта «Не один на один» рассказывал историю Лидии Прудовской из города Мирный. В 2013 году они с мужем взяли под опеку несовершеннолетнего мальчика и стали получать выплаты по уходу за ребёнком. В ноябре 2019 года Прудовская встала на учёт как безработная в центре занятости Архангельской области и оформила ежемесячное пособие по безработице. Закон не запрещает получать одновременно эти два вида выплат.

В конце 2019 года Лидия с бывшим супругом решили сменить форму опекунства и заключить с органами опеки и соцзащиты договор о приёмной семье. Такой документ позволяет дополнительно получать «зарплату» за уход за приёмным ребёнком — 6800 рублей в месяц.

«Эти средства для меня были не лишними, потому что я тогда ещё находилась без работы, а у меня двое маленьких детей», — пояснила Лидия в беседе с RT. Кроме мальчика Лидия сейчас воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

По закону человек, который заключил договор о приёмной семье, не является безработным и не может получать соответствующие выплаты. Однако сама Лидия об этих особенностях не знала и считала пособие по договору о приёмной семье социальной выплатой, а не вознаграждением за труд.

Лишь через четыре месяца после того, как она начала получать выплаты по уходу за ребёнком, Лидия случайно узнала, что нарушает закон.

«Я позвонила в центр занятости, чтобы в очередной раз отметиться как безработная, и тут мне сообщили о том, что я не имела права получать выплаты по безработице», — рассказала собеседница RT.

В мае прошлого года на женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). По версии следствия, Лидия знала о том, что не имеет права получать два вида выплат, но после заключения договора о приёмной семье специально не сообщила об этом в центр занятости. Женщину обвинили в хищении 43 705 рублей 93 копеек из бюджета. По уголовной статье ей грозил штраф до 120 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы до двух лет или арест до четырёх месяцев.

«Необходима редакция»

Лидия Прудовская не пошла на примирение сторон, поскольку оно означает признание собственной вины.

«Я не совершала ничего противозаконного. Мне не нужна судимость по уголовной статье, и я буду настаивать на своей невиновности», — заявила Лидия зимой этого года, до того как дело поступило в суд.

При этом через две недели после возбуждения уголовного дела она добровольно вернула в областной центр занятости все выплаты, которые получала с января по май. В распоряжении редакции есть соответствующая выписка из банка, которая подтверждает, что 4 июня 2020 года Прудовская осуществила перевод на счёт учреждения.

Поскольку Прудовская отказалась признавать свою вину, то возмещение ущерба не расценивали как деятельное раскаяние. В обвинительном заключении «добровольное возмещение имущественного ущерба» указано как обстоятельство, смягчающее вину.

7 апреля этого года мировой судья в городе Мирный признал Прудовскую виновной в хищении бюджетных средств. Женщину приговорили к штрафу в 10 тыс. рублей и обязали оплатить услуги государственного адвоката — 31 800 рублей (решение суда есть в распоряжении RT).

На суде гособвинитель ходатайствовал о том, чтобы Прудовскую приговорили к исправительным работам на шесть месяцев и удержанию 10% от зарплаты в бюджет в течение полугода.

После вынесения приговора прокуратура подала апелляционное представление о чрезмерной мягкости наказания. В свою очередь, Лидия также оспорила решение суда.

Юрист Виталий Буркин отмечает, что следствие изначально неверно квалифицировало действия женщины.

«Это не мошенничество, а неосновательное обогащение — такое понятие есть в Гражданском кодексе РФ. Сторона, которая считает себя пострадавшей (в данном случае это центр занятости), просто должна была взыскать эти деньги с Лидии через гражданский иск», — пояснил Буркин в беседе с RT.

Согласно обвинительному заключению, областной центр занятости не заявлял гражданский иск к Прудовской.

Как отмечает Буркин, статья 159.2 УК РФ нуждается в серьёзной редакции. Согласно Уголовному кодексу, если гражданин умолчал о прекращении оснований для получения выплат, то эти действия считаются хищением.

«Это противоречит самому определению хищения. Одного умалчивания недостаточно для признания действий мошенничеством, необходим обязательный признак — обман — которого в этой ситуации и близко нет. То есть эта статья приравнивает неосновательное обогащение (меру гражданской ответственности) к преступлению», — пояснил собеседник RT.

По совету юриста Лидия Прудовская рассказала об уголовном преследовании СМИ. После этого с ней связался депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В результате в мае этого года было отозвано представление гособвинителя о чрезмерной мягкости наказания суда первой инстанции.

1 июня Мирнинский городской суд отменил решение суда первой инстанции и снял с Прудовской все обвинения.

«На суде прокурор сам запросил прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления, — рассказывает Лидия Прудовская. — Я планирую подать обращение в суд для возмещения морального вреда. А так я очень рада, что спустя год тяжба, наконец, закончилась. Как раз сегодня день защиты детей, и вот нашей семье такой подарок».