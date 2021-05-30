В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим из окна квартиры
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30 мая 2021
По информации МВД, ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии. Минздрав Свердловской области подтвердил ранения у двух человек в результате стрельбы у жилого дома. По данным ведомства, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.
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МВД Екатеринбурга получило информацию о стрельбе в одном из домов на улице Бородина. На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования, территория была оцеплена.