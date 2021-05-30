В Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим из окна квартиры

В одном из районов Екатеринбурга мужчина открыл огонь по прохожим из окна своей квартиры. Минздрав Свердловской области сообщает, что ранения получили два человека, в том числе девочка, которая находится в тяжёлом состоянии. По информации СМИ, на место происшествия направлен отряд СОБР Росгвардии, который заблокировал злоумышленника в квартире. Остальные жильцы дома эвакуированы.

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