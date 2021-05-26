Как Россия организует возвращение своих граждан из Палестины

26 мая в Россию вылетит первый спецборт для граждан РФ, находящихся в секторе Газа, — около 70 человек уже вывезены в Каир. В связи с недавним обострением палестино-израильского конфликта Владимир Путин поручил организовать вывозные рейсы для всех россиян, которые хотят вернуться на родину. В консульстве РФ в Рамалле сообщили RT, что изначально воспользоваться этой возможностью и эвакуироваться из горячей точки пожелали несколько сотен человек, однако после объявления перемирия многие из них решили остаться в Палестине. Между тем некоторые россияне, всё ещё желающие уехать домой, пока лишены такой возможности из-за проблем с документами.

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«Хотим увезти детей»

Жительница Гатчины Любовь Пяхтина не видела свою 22-летнюю дочь Елену уже полтора года. В январе 2020-го девушка с мужем-палестинцем и двумя детьми уехала в сектор Газа и не смогла вернуться из-за пандемии. Семья оказалась в горячей точке в момент обострения палестино-израильского конфликта, но покинуть страну пока не может — в Палестине у Елены родился ребёнок, которому необходимо оформить документы, чтобы вывезти его в Россию.

Елена познакомилась со своим будущим мужем Фавазом в 2017 году — на тот момент мужчина уже несколько лет жил и учился в РФ, открыл свой небольшой бизнес. Мать Елены вспоминает, что у пары почти сразу завязались отношения, вскоре они поженились. В Гатчине, где после свадьбы проживала молодая семья, у них родились двое детей.

«Фаваз на десять лет старше Лены, сам он из Палестины, но учился и десять лет жил в России. С зятем у меня сложились очень хорошие отношения, он заботился о моей дочке», — рассказывает Любовь.

В беседе с RT она отметила, что поездку в Палестину инициировал именно Фаваз — мужчина хотел показать внуков своим родным и познакомить их с женой. Мать Елены была встревожена желанием дочери поехать в другую страну вместе с мужем и детьми, тем более что девушка была беременна третьим ребёнком. Переубедить её Любовь не смогла. В Дэйр-аль-Балах — город в секторе Газа, где проживают родственники Фаваза, — молодые родители отправились незадолго до начала пандемии, и уже не смогли уехать обратно.

«Начался COVID-19, и они не смогли улететь домой вовремя, — вспоминает Любовь. — А когда наших сограждан начали оттуда вывозить, Лена уже не могла улететь, поскольку был большой срок беременности».

В Палестине у Елены родился третий ребёнок, ему оформили местное свидетельство о рождении. Чтобы малыша можно было вывезти в Россию, необходимо подать в консульство в Рамалле документы на легализацию. Семья упустила благоприятный для этого момент — в начале мая по сектору Газа начали наносить удары.

«Во время боевых действий дочь часто мне звонила, плакала, было страшно, но покинуть Палестину они не могли», — говорит Любовь.

Муж Елены рассказал RT, что они с женой и детьми оказались буквально заперты в секторе Газа — из-за боевых действий не работала почта, нельзя было отправить документы на младшего ребёнка в российское консульство, чтобы получить разрешение на его вывоз за границу. Направлять бумаги по электронной почте нельзя. Когда президент Владимир Путин объявил, что граждан РФ будут эвакуировать в Россию, Елена с мужем поняли, что не попадут на рейс без документов на младшего ребёнка.

«Мы хотим улететь в Россию. Тут была война, люди умирали, а у меня Лена, дети, хочется их увезти. Но чтобы сейчас вылететь в Россию, на младшего ребёнка Лене нужно получить специальный штамп, легализацию — тогда нас возьмут на рейс и ребёнку сразу по приезде дадут российское гражданство», — пояснил Фаваз.

Представитель российского консульства в Рамалле подтвердил RT, что Елене необходимо оформить документы на младшего ребёнка, чтобы вывезти его в РФ. По его словам, после того, как 21 мая было объявлено перемирие, в регионе вновь заработала почта, и семья направила в консульство необходимые бумаги.

«Мы знаем про эту семью и помогаем им. Документы они, к счастью, уже подали, теперь нужно дождаться, когда сделают легализацию, и они смогут покинуть Палестину. Вывозных рейсов будет несколько, они должны успеть вернуться домой», — заверили в консульстве.

В беседе с RT Фаваз также упомянул, что за время пребывания в Палестине у него истекла российская виза. Так как гражданства РФ у мужчины пока нет, он переживает, что не сможет улететь в Россию вместе с женой и детьми. По его словам, сейчас в российском консульстве пытаются решить проблему со смешанными семьями.

«Сказали, что проблему с тем, что палестинцев не пустят с русскими жёнами и детьми, решат в течение двух недель, с тех пор прошло уже четыре-пять дней. Если не пустят, то как-нибудь всё равно уедем, я очень на это надеюсь», — заключил Фаваз.

«Во время обстрелов спали в коридоре»

Измаил Аль Нажар — уроженец Газы, сейчас он находится там с русской женой Еленой и тремя детьми, его младшим сыновьям 13 и 18 лет. У всех, включая Измаила, есть российское гражданство. В Палестину семья перебралась ещё в 2014 году, там у них дом, старшая дочь учится на фармацевта в университете. Её муж — палестинец, недавно у пары родилась дочь. Уехать из сектора Газа семья не может по той же причине, что и Фаваз с Еленой: нет возможности сделать легализацию для малышки, чтобы вывезти её в РФ. Проблемы с документами есть и у старшей дочери Измаила — ей необходимо переоформить российский паспорт.

«Все наши пять паспортов находятся в консульстве. Нужно сначала сделать документы маме, а потом уже оформляется ребёнок. Мы не одни здесь такие. Есть несколько семей, у которых дети не зарегистрированы», — говорит Измаил.

Мужчина рассказал, что до 2014 года проживал с женой и детьми в Краснодарском крае. Там он получил высшее медицинское образование, работал врачом на скорой. После переезда в сектор Газа семья построила дом, обустроила быт. А в 2021 году произошло обострение конфликта. Измаил признаётся, что очень хочет перевезти семью обратно в Россию.

«Обстрелы были каждый день, 11 дней, это страшно. У нас в доме нет убежища. Мы нашли себе коридор и в нём спали. У моего ребёнка поднималась до 40 градусов температура, рвота была — всё от страха. Дети не могли спать, а у меня ещё маленькая внучка, все жили у меня в доме. Из-за обстрелов окна выбиты, дом теперь надо ремонтировать — попал снаряд. Хорошо, что российские власти решили нас эвакуировать теперь куда-то в безопасное место, но наша семья пока не может уехать», — говорит мужчина.

По его словам, в регионе пока держится перемирие, но веры в его устойчивость у местных жителей нет. Во время бомбёжек многие люди лишились домов, у некоторых погибли родственники, разрушены дороги и вся инфраструктура. Измаил утверждает, что россияне, проживающие в секторе Газа, хотят вернуться домой и спешно решают проблемы с документами.

«Пока здесь всё тихо, война остановилась, и дай бог, чтобы так и было. Пока мы не можем уехать, не успеем на вывозные рейсы. Ещё у нас нет возможности оплатить пошлину, чтобы сделать легализацию для внучки. Консульство дорого берёт за эти услуги, а в Палестине средний доход очень небольшой. Представьте, я вот врач с высшим образованием, у меня неплохая по местным меркам зарплата, и то я не могу сейчас отремонтировать дом, в который попал снаряд. Но многие люди, которые хотят уехать, нуждаются в деньгах ещё сильнее, чем моя семья», — объясняет Измаил.

Он добавил, что ему предлагали выехать в Россию с женой и младшими сыновьями, когда им продлят паспорта. Но оставить собственную дочь в горячей точке с младенцем на руках мужчина не может — Измаил говорит, что уедет в Россию только вместе с ними.

«Консул подтвердил, что мы не можем внучку эвакуировать без легализации. Но как можно, чтобы моя дочка уехала без маленького ребёнка, которому год? А я, отец, как могу оставить свою дочь одну, бросить тут умирать? В перемирие я не особенно верю, мы боимся, что со дня на день снова начнётся война. Если уедем отсюда в Россию, обратно уже не вернёмся. Там нам придётся всё начинать с чистого листа — нет ни дома, ничего. Но здесь мы не в безопасности, только отстроим дом — опять война, и так до бесконечности», — вздыхает Измаил.

В российском консульстве в Рамалле RT сообщили, что ситуация с семьёй Измаила находится у них на контроле, дипломаты содействуют мужчине в оформлении документов и надеются, что семью удастся вывезти в Россию спецрейсом. В то же время представитель консульства подтвердил, что пошлины на оформление необходимых бумаг достаточно высоки.

«Да, сделать легализацию по местным меркам недёшево, оформление таких документов стоит порядка 650 шекелей. Средний заработок в Палестине при этом около 1 тыс. шекелей. Люди, когда ждут появления ребёнка, обычно заранее копят деньги, чтобы сразу после его рождения оформить документы», — добавили в консульстве.