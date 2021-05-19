«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: избитый во Львове журналист стал сотрудником RT, пранкеры поговорили с фондом NED

В прямом эфире стрима обсудим, как пранкерам удалось «развести» американский фонд NED* от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника. Стрингера видеоагентства Ruptly избили на Украине, когда он спрашивал у прохожих об их отношении к Дню Победы. Журналист Виталий Аксенченко расскажет подробности о нападении во Львове и переезде в Москву. Также мы поговорим с руководителем и первым участником благотворительного проекта RT «Дети войны».

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.