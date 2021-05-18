Калужская прокуратура внесла представление выдавшему кредиты недееспособной женщине банку

Прокуратура Калужской области проверила филиал крупного российского банка, который выдавал кредиты недееспособной женщине, страдающей шизофренией. Об этом сообщили RT в ведомстве. Расплачиваться по займам приходилось её дочери, весь доход которой составляет опекунское пособие в размере 6 тыс. рублей. Как утверждали в банке, сотрудники не знали, что имеют дело с недееспособным клиентом. Однако, как выяснила прокуратура, уже после первого кредита дочь предоставила им полный комплект документов. Руководству филиала внесено представление.

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После публикации RT о выдаче в Калужской области кредитов недееспособной женщине региональная прокуратура провела проверку и подтвердила, что филиал Россельхозбанка нарушил закон. Как сообщили RT в надзорном ведомстве, у финансового учреждения были сведения о том, что женщина больна и не имеет прав на самостоятельное оформление финансовых документов.

Щедрые кредиты

Ранее RT рассказывал о проблемах 41-летней жительницы Калужской области Надежды Макаровой. Женщина оплачивает банковские кредиты, выданные 64-летней матери Алле Иванцовой — больной шизофренией и признанной судом недееспособной.

Первый кредит в размере 150 тыс. рублей Алла Иванцова смогла получить в тайне от дочери в октябре 2019 года в Калужском филиале. Для этого она представила справку о размере пенсии, где было указано, что у неё инвалидность. Деньги женщина сразу потратила на покупку дома, который сгорел, а дочери пришлось гасить кредит. Весь доход Надежды — опекунское пособие 6 тыс. рублей, но она заняла у знакомых и родственников, чтобы досрочно расплатиться, поскольку боялась привлекать внимание опеки.

После этого она сообщила в банк, что мать недееспособна и не может самостоятельно совершать сделки. Однако в октябре 2020 года Алле Иванцовой снова выдали заём.

Причём, как рассказала Надежда, матери пришло стандартное рекламное смс-сообщение с предложением получить новый кредит, который уже одобрен.

В пресс-службе банка заявили, что Иванцова дважды обращалась в банк, но не сообщала и тем более не предоставляла документальных подтверждений своей недееспособности, поэтому вины их сотрудников нет.

Однако возбуждённая после публикации прокуратурой проверка подтвердила: сотрудники филиала были в курсе, что дают кредиты невменяемому человеку.

Как сообщили RT в пресс-службе прокуратуры Калужской области, вскоре после того, как 13 ноября 2019 года Алле Иванцовой выдали кредит в 150 тыс. рублей, её дочь записалась на личный приём к заведующей Калужским филиалом в г. Людинове с письменным заявлением, к которому были приложены копии договора об опеке в отношении матери, постановления главы Кировской районной администрации об установлении опеки, а также решения суда о признании Иванцовой недееспособной.

«Факт получения указанных копий документов представителем банка подтверждается имеющейся отметкой на втором экземпляре заявления», — уточнили в прокуратуре. Помимо этого, в мае 2020 года Надежда повторно направила документы, подтверждающие недееспособность матери, на адрес электронной почты банка.

Но, несмотря на то что банк неоднократно уведомляли о недееспособности Иванцовой, 14 октября 2020 года Калужский региональный филиал банка в Людинове вновь заключил с ней договор займа на сумму более 150 тыс. рублей.

«В целях недопущения подобных нарушений Кировской межрайонной прокуратурой Калужской области руководителю Калужского регионального филиала внесено представление, которое находится на рассмотрении, — сообщили в ведомстве. — Кроме того, в целях недопущения в дальнейшем заключения договора займа с Иванцовой А.В. прокуратурой области управляющему отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО направлена соответствующая информация».

Сотрудники прокуратуры также разъяснили Надежде Макаровой нормы законодательства. «Разъяснено, что в силу ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации недееспособный не способен совершать сделки, от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Пунктом 1 ст. 171 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства», — рассказали в пресс-службе.

Более того, как уточнили в прокуратуре, согласно положениям инструкции Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» открытие клиентам счетов производится банками при условии наличия у клиентов правоспособности (дееспособности). При этом согласно п. 1.5 Инструкции должностные лица банка на основании полученных документов обязаны проверять дееспособность клиентов. «В указанных целях должностные лица банка взаимодействуют с клиентами и их представителями, запрашивают и получают необходимую информацию», — отметили в прокуратуре.

Неприятное положение

В самом банке не стали комментировать результаты проверки. При этом, как сообщила Надежда Макарова, её одолевали коллекторы, которые требовали вернуть долг, а матери продолжали поступать предложения оформить новый кредит.

«Звонки прекратились совсем недавно. Прокуратура и опека меня поддерживают в этой ситуации. Сейчас поспокойнее стало, я готовлю иск в суд о признании договора недействительным», — рассказала она.

Как отметил Станислав Данилов, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper, сделку можно признать недействительной только по решению суда, но результаты прокурорской проверки существенно укрепят позицию истца и помешают банку требовать возвращения кредита.

«Сейчас банк оказался в крайне неприятном положении. Если в банке знали, что человек недееспособный, но выдавали кредиты, то это уже системная ошибка, бьющая по репутации, — объясняет он. — Но сейчас банк может предложить расторгнуть договор. Для истца это плюсы — не тратиться на юристов, не проводить месяцы в судах. Для банка это тоже выгодно: ведь если сделку суд признает недействительной, недобросовестная сторона должна компенсировать все убытки, то есть им сами придётся платить».

Пока Калужский филиал ограничился сообщением в прокуратуру, что Иванцова включена в чёрный список и уже не сможет брать новые кредиты в этом отделении.