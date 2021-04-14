Жительница Калужской области вынуждена оплачивать кредиты, выданные недееспособной матери

Жительница Калужской области, 41-летняя Надежда Макарова, вынуждена оплачивать кредиты, которые банк выдал её недееспособной матери. Первый кредит женщина оформила в 2019 году, представив справку о пенсии, и потратила его на покупку дома, который тут же сгорел. Дочь, опасаясь, что опека заберёт мать, заняла деньги и смогла погасить большую часть кредита. При этом, по её словам, она сообщила банку, что мать является недееспособной из-за ментального расстройства. Но год спустя пенсионерка снова оформила кредит. Как отмечают юристы, сотрудники банка были обязаны проверить, с кем заключают договор, так что опекуну следует обратиться в суд.

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В RT обратилась жительница Калужской области, 41-летняя Надежда Макарова. Она рассказала, что с 2001 года ухаживает за своей 64-летней мамой Аллой Иванцовой, у которой диагностирована шизофрения. 20 лет назад суд признал мать Макаровой недееспособной, а сама Надежда была назначена опекуном.

Пришлось заплатить

В октябре 2019 года Алла Иванцова втайне от дочери обратилась в калужский филиал Россельхозбанка, где ей неожиданно без всяких проблем одобрили и выдали кредит — 150 тысяч. Для этого Иванцовой оказалось достаточно представить справку о размере пенсии, где было указано, что у неё инвалидность. Деньги при этом женщина сразу потратила.

«Она всё угрожала, что съедет от нас, чтоб ей никто не мешал. Вот на эти деньги купила с кем-то на пару деревянный дом, который тут же почему-то сгорел. Остались одни головёшки, а мне за неё пришлось кредит выплачивать», — рассказывает RT Надежда.

Хотя весь её доход, по словам женщины, — опекунское пособие 6 тысяч рублей. Надежда рассказывает, что занимала деньги у знакомых и родственников, чтобы досрочно погасить кредит. Она призналась, что боялась привлекать внимание опеки.

«Я у всех, у кого смогла, денег заняла, чтобы сразу большую часть погасить. Больше всего боюсь, что опека узнает. Решат, что я плохо ухаживаю и не присматриваю за мамой. Мне мать дороже. Уж лучше я последнее отдам, лишь бы мать не забрали», — говорит Надежда.

По её словам, когда она пришла в банк, чтобы разобраться, на каком основании выдали кредит недееспособному человеку, её вначале даже не хотели слушать.

«В итоге после долгих споров, написаний жалоб мне удалось добиться только признания недействительной страховки для кредита в десять тысяч рублей, — рассказывает Надежда. — Кроме того, я отправила в банк документы о недееспособности матери».

Второй кредит

Однако в октябре 2020 года Надежда узнала, что мать снова получила кредит. По словам дочери, недееспособной женщине пришло стандартное рекламное смс о том, что одобрен новый кредит, которым она не замедлила воспользоваться.

«Она тут же стала тратить деньги на какую-то ерунду. Понятно: человек неадекватный, не понимает, как с деньгами обращаться. А мне теперь, как опекуну, деньги отдавать надо. А откуда я их возьму? Первый раз я бросилась платить: боялась, что опека скажет, что недоглядела. Но второй кредит мне уже никак не оплатить», — сокрушается Надежда.

Женщина пыталась договорится с отделением Россельхозбанка, чтобы они закрыли маме кредитную линию, но, по её словам, навстречу ей не пошли.

«То говорят, что я документы не приносила, хотя я всё после первого кредита им отнесла, то куда-то не на тот адрес отправила», — жалуется Надежда.

При этом, как она сообщила, к её недееспособной матери продолжают поступать предложения оформить кредит.

«Не было сомнений в психическом здоровье»

В пресс-службе Россельхозбанка отметили, что Иванцова дважды обращалась в банк, но не сообщала и, тем более, не предоставила документальных подтверждений своей недееспособности.

«Речь и поведение заёмщика в момент оформления кредитов также не давали повода кому-либо из сотрудников усомниться в его психическом здоровье. Информация о том, что клиент страдает психическим расстройством, была получена от дочери клиента, которая также является её опекуном, только после выдачи второго кредита, а сами подтверждающие документы были предоставлены в банк 3 декабря 2020 года», — сообщили в пресс-службе банка.

Представители кредитной организации заверили, что понимают ситуацию семьи заёмщика и готовы «помочь урегулировать проблему, поэтому ещё в январе текущего года предложили дочери клиента признать сделки недействительными посредством обращения в суд».

Как пояснил RT Станислав Данилов, партнёр коллегии адвокатов Pen and Paper, любые сделки, совершённые недееспособным лицом, с самого начала не имеют силы вне зависимости от договора. Если деньги при этом удалось сохранить, их возвращают, а договор аннулируется.

«Но если одна из сторон не согласна на расторжение сделки, то её придётся аннулировать в судебном порядке», — объяснил юрист.

В свою очередь адвокат Рамиль Гизатуллин напомнил, обязанность проверять перед сделкой дееспособность клиента предписана инструкцией ЦБ №28.

«У банков есть достаточно инструментов оценить заёмщика, тем более психически больного», — рассуждает юрист.

Данилов также отметил, что проверять клиента — прямая обязанность банка.

«Неважно, предоставил заёмщик соответствующие документы или нет. Банк —корпорация, которая обладает огромными ресурсами, позволяющими проверить заёмщика от и до», — отметил он.

Он пояснил, что даже при отсутствии единого реестра недееспособных, банк может проверить заёмщика по базе судов, где отражены решения о лишении граждан дееспособности.