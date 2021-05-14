Многодетной матери и её мужу выдали российские паспорта после запроса RT

Многодетной матери из Волгоградской области Лиане Манасян — героине публикации RT — вернули российский паспорт. Вместе с ней документ получил её муж, которому ранее отказали в приёме заявления из-за ошибки в данных супруги. Документ Лианы был признан недействительным из-за того, что в указе от 2000 года, на основании которого женщина получила российское гражданство, её отчество было записано с ошибкой — «Фрунзеевна», а в выданном паспорте стояло правильное — «Фрунзевна». Прокуратура Волгоградской области провела проверку по этой ситуации, после чего проблема была решена.

© Фото из личного архива

39-летней жительнице Волгоградской области Лиане Манасян и её мужу выдали российские паспорта, сообщили RT в региональной прокуратуре.

Как рассказали в надзорном ведомстве, по фактам, изложенным в публикации RT, была организована проверка, в результате которой выяснилось, что первый российский паспорт женщине выдало УВД Дзержинского района Волгограда 1 февраля 2001 года. В связи со вступлением в брак и сменой фамилии 11 марта 2005 года, по данным прокуратуры, ей был выдан новый паспорт с ошибкой в отчестве.

«После того как в сентябре 2020 года супруг женщины обратился в отдел МВД России по Дубовскому району для приобретения гражданства Российской Федерации, выяснилось, что в паспорте заявительницы отчество указано с ошибкой, в связи с чем паспорт подлежал замене», — сообщили в ведомстве.

«В настоящее время в ходе надзорной проверки женщина документирована новым паспортом с правильным отчеством, её права восстановлены», — добавили в прокуратуре.

Разночтение в документах

Ранее RT рассказывал, как у многодетной матери Лианы Манасян, получившей гражданство ещё в 2000 году на основании указа президента России, неожиданно изъяли паспорт, признав его недействительным. Лиана родилась в Ереване, но с трёх лет жила в РФ. Свои первые документы она получала во время процесса обмена советских паспортов на российские, поэтому ей сперва выдали справку, удостоверяющую её личность, а затем паспорт.

Документ выдали на основании указа президента, в котором она была записана как Арутюнян Лиана Фрунзеевна, а в паспорте указали правильное отчество — Фрунзевна, как в свидетельстве о рождении.

После замужества Лиана взяла фамилию супруга и поменяла паспорт. В нём повторно записали отчество Фрунзевна, а не Фрунзеевна, как в указе. В браке родились трое детей. Лиана оформила материнский капитал и купила дом. Проблем при проверке её документов не возникало.

© Фото из личного архива

Однако когда её муж Гурген Манасян подал заявление на оформление российского паспорта, сотрудники миграционного ведомства нашли разночтение между данными в указе президента и данными в паспорте Лианы. В результате её документ был признан недействительным, а мужчина получил отказ.

Женщине предложили получить новый паспорт на отчество Фрунзеевна. Лиана переживала, что из-за этого могут возникнуть проблемы с уже оформленным на другой паспорт материнским капиталом. Кроме того, ей пришлось бы менять все остальные документы, в том числе на троих детей.

Манасян обратилась в администрацию президента с просьбой предоставить копии документов, которые она подавала для получения первого паспорта, однако ей сообщили, что материалы имеют гриф «Для служебного пользования» и не могут быть предоставлены. Чтобы получить их, женщине рекомендовали обратиться в суд.

Ситуация усугубилась и тем, что у Гургена истёк срок вида на жительство. Что делать дальше, супруги не знали.

«Благодарю за помощь»

Лиана обратилась в проект «Не один на один». RT направил запрос в МВД России с просьбой оказать помощь многодетной семье. В пресс-службе ведомства сообщили, что при обращении с ходатайством о приёме в гражданство Манасян предоставила перевод свидетельства о рождении с указанием отчества «Фрунзеевна». Вместе с тем пообещали организовать работу для решения вопроса о приёме Гургена Манасяна в российское гражданство.

По словам женщины, в миграционном управлении ей предложили сначала поменять паспорт на новый с установочными данными как в указе президента, а затем изменить в нём отчество на правильное — Фрунзевна вместо Фрунзеевна.

После этого, по словам Лианы, паспорт вручили и её мужу, которому изначально отказали в приёме заявления из-за ошибки в документе супруги.

«Наши проблемы наконец-то решились, — делится радостью Лиана. — Я от чистого сердца благодарю вас за отзывчивость и помощь. Мне до сих пор не верится, что тёмный тоннель длиной в 18 лет, по которому я блуждала, пытаясь найти выход к свету, закончился. Ещё раз благодарю, и пусть Бог благословит вас и всех тех, кто участвовал в решении моего вопроса, тем счастьем, которое я сейчас чувствую! Большое спасибо».