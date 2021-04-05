Многодетную мать просят поменять паспорт на новый с неправильным отчеством

Многодетную мать из Волгоградской области, 39-летнюю Лиану Манасян, лишили российского паспорта. Когда её муж начал оформлять гражданство РФ по браку, в миграционной службе признали документ Лианы недействительным. В указе президента от 2000 года, на основании которого женщина получила российское гражданство, её отчество записано с ошибкой — «Фрунзеевна», а в выданном паспорте стояло правильное — «Фрунзевна». Миграционная служба просит поменять документ на новый, исправив отчество на записанное в указе. Манасян переживает, что к ней могут возникнуть вопросы по материнскому капиталу, выданному на паспорт с другим отчеством. Кроме того, из-за разночтений миграционная служба не принимает заявление мужа на гражданство, при этом у него уже истёк срок вида на жительство.

РИА Новости

© Максим Блинов

Жительница Волгоградской области, 39-летняя Лиана Манасян, родом из Еревана. Её родители — Фрунзе Арутюнян и Анаит Геворгян — переехали жить в Россию, когда Лиане было три года.

В 1998 году мать девушки умерла. Собирать документы для получения паспорта ей помогала бабушка. Сначала были подготовлены бумаги для подачи заявления на паспорт СССР, но на тот момент уже происходил процесс обмена советских паспортов на российские, поэтому Лиане выдали справку, удостоверяющую её личность, а затем паспорт РФ.

Документ был оформлен по указу президента от 23.10.2000 №1777. В нём девушка записана как Арутюнян Лиана Фрунзеевна. При этом в паспорте было указано правильное отчество — Фрунзевна, как в свидетельстве о рождении.

В 2003 году Лиана вышла замуж и взяла фамилию мужа — Манасян. Ей выдали новый паспорт, в котором повторно записали правильное отчество — Фрунзевна. В браке родились трое детей. На данный момент все они несовершеннолетние. На материнский капитал, оформленный на уже недействительный паспорт, Лиана купила дом.

Пыталась достучаться

Год назад, когда муж Лианы, гражданин Армении, у которого был вид на жительство, начал оформлять российское гражданство по браку, сотрудники миграционного ведомства нашли разночтения в установочных данных. Паспорт Лианы объявили недействительным.

По словам Лианы, она попыталась доказать, что в этой ошибке нет её вины, но в миграционном ведомстве настаивают, что документ необходимо поменять и исправить отчество на то, которое записано в указе.

«Миграционная служба приняла решение аннулировать мой паспорт, ссылаясь на то, что обнаружилось разночтение в моём отчестве, записанном в паспорте и в указе президента, — рассказывает Лиана. — В указе я Фрунзеевна, а в паспорте и свидетельстве о рождении — Фрунзевна. Они утверждают, что при подаче документов на приобретение гражданства РФ была допущена ошибка в переводе моего армянского свидетельства о рождении. Я ещё раз сделала перевод, и в нём моё отчество написано правильно, как в паспорте, но в миграционном управлении отказываются принять этот документ, ссылаются на перевод 1999 года и требуют заменить паспорт с правильным отчеством Фрунзевна на паспорт с неправильным отчеством Фрунзеевна, то есть на те данные, которые есть у них в базе».

По словам женщины, это повлечёт огромное количество проблем. Придётся менять все документы, в том числе на троих детей.

«Я пыталась достучаться и объяснить последствия замены моего паспорта, но никого это не интересует, — объясняет Манасян. — Для них не имеет значения, что росчерком пера они могут сломать мне жизнь. Если я поменяю своё отчество, мне может грозить уголовное дело за предоставление ложных данных для получения материнского капитала, который я обналичила и приобрела дом».

Документы с грифом

Лиана рассказывает, что она обращалась в приёмную президента с просьбой предоставить копию перевода свидетельства о рождении, на основании которого вносились данные в указ. В ответ ей сообщили, что материалы дела имеют гриф «Для служебного пользования», поэтому предоставлению заявителю не подлежат. Копии могут быть предоставлены по запросу суда, написано в ответе.

Многодетная мать признаётся, что у неё нет денег на юриста. Семья потратила средства на подачу документов на гражданство мужа, но из-за найденной в её документах ошибки их не приняли. Теперь у него вышел срок ВНЖ, и что делать дальше, супруги не знают.

«Мы подали заявление до окончания вида на жительство, но сотрудники миграционного ведомства не оповестили нас о проблеме сразу. Мы приехали забирать паспорт, а нам сообщили про ошибку и что срок ВНЖ истёк», — говорит Манасян.

RT направил запрос в МВД с просьбой пояснить, по какой причине многодетную мать просят поменять документы. В ведомстве подтвердили, что при обращении с ходатайством о приёме в гражданство Манасян предоставила перевод свидетельства о рождении с указанием отчества «Фрунзеевна», а также справку, удостоверяющую её личность, выданную 21 сентября 1999 года Дзержинским РУВД города Волгограда ввиду отсутствия бланков паспортов гражданина СССР образца 1974 года.

В пресс-службе МВД сообщили, что окажут содействие мужу Лианы в приёме в гражданство.

«В УМВД России по Волгоградской области направлены рекомендации по организации работы в решении вопроса о приёме Манасян Г.Н. в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — сказали в ведомстве.