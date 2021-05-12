«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: стрельба в Казани | обстрелы Палестины и Израиля

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим трагедию в казанской гимназии, где в результате вооружённого нападения погибли девять человек, в том числе семеро детей, пострадали 23 человека. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим. Из Казани — прямое включение корреспондента. Ещё одной темой выпуска станет обострение палестино-израильского конфликта. Обоюдные ракетные обстрелы не прекращаются уже несколько дней. Среди гостей: президент ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Саминский, ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселёв и профессор политологии Бар-Иланского университета Зеев Ханин.

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