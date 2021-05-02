Цифровой модуль: МВД разрабатывает сервис для борьбы с телефонными мошенниками

Министерство внутренних дел России до конца 2021 года планирует разработать сервис «Антимошенник», который позволит пользователям приложения МВД распознавать звонки с мошеннических номеров. Как сообщает ТАСС, стоимость работ составит почти 45 млн рублей. Согласно данным Сбербанка, каждый десятый звонок на телефонные номера россиян поступает от телефонных мошенников. В этой связи ФСБ предложила создать базу идентификаторов мобильных телефонов, а Минцифры призвало обязать операторов связи не пропускать вызовы, которые осуществляются с подменой абонентского номера.

До конца 2021 года Министерство внутренних дел России планирует разработать мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Новый цифровой модуль под названием «Антимошенник» будет внедрён в мобильное приложение МВД, которое уже доступно для скачивания в магазинах интернет-приложений. Ожидается, что сервис будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. При этом у пользователя будет возможность самостоятельно составить так называемый «белый список», который будет игнорировать блокировку приложением входящих вызовов, SMS, MMS и предупредительных уведомлений с телефонных номеров, внесённых в этот перечень.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн руб. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

В апреле в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что почти ежедневно получают обращения в связи с новыми случаями телефонного мошенничества в отношении граждан. При этом для противоправных действий зачастую используются IT-технологии, программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных госорганов и банковских организаций.

В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и других) в ходе личных бесед, в том числе телефонных, не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета, поскольку это незаконно. Кроме того, на явный признак мошенничества указывают любые предложения о содействии в поимке преступников посредством перечисления денег.

«Ещё раз напоминаем гражданам о необходимости проявлять бдительность», — заявили в СК.

В Федеральной службе безопасности, в свою очередь, выступили за создание единой базы IMEI-номеров мобильных устройств для более качественной борьбы с телефонными мошенниками. Речь идёт о Международном идентификаторе мобильного оборудования (IMEI) — это уникальный номер для идентификации устройства в сети, он хранится в прошивке аппарата.

«Хотелось бы отметить такой вариант решения проблемы — это создание единой базы в Российской Федерации. Данный международный опыт показывает большую положительную тенденцию, поэтому это сможет решить не только проблему мошенничества в телефонной сфере, но и поможет сократить ввоз «серых» IMEI, которые не прошли законную таможенную процедуру ввоза на территорию РФ», — сказал представитель ФСБ Александр Ерохин на заседании межфракционной группы Госдумы по кибербезопасности 23 марта.

Также по теме «Злоумышленники ссылаются на уголовный процесс»: ЦБ и МВД предупредили о новой схеме телефонного мошенничества В России распространилась новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники звонят клиенту банка под видом полицейских и сообщают...

Тогда же зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях для введения санкций в отношении телекоммуникационных компаний за подмену номера. По его словам, это один из основных способов осуществления мошеннических звонков.

«Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчётам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество», — пояснял он.

Представитель Сбербанка также заметил, что потери россиян от хищений денежных средств за последние три года (2017-2020) составили около 200 млрд рублей.

Вместе с тем Минцифры РФ разработало проект постановления, в котором говорится о мерах борьбы с распространением мошеннического телефонного трафика, связанного с подменой номера. Министерство предложило закрепить в правовом поле угрозу подмены абонентского номера. На портале нормативных правовых актов опубликован соответствующий проект постановления — «О внесении изменения в правила централизованного управления сетью связи общего пользования».

«Введение в правое поле в явном виде угрозы подмены номера позволит Роскомнадзору на законных основаниях в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования обязать операторов не пропускать вызовы с подменой абонентского номера или уникального кода идентификации абонента», — заметил замглавы ведомства Олег Иванов.

Вдобавок, Министерство финансов в рамках работы над стратегией развития финансовой грамотности населения на законодательном уровне прорабатывает вопрос по возврату денег жертвам телефонных мошенников, сообщал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе онлайн-конференции «Комсомольской правды».

«Одна из этих мер — это как раз проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги и деньги ушли незаконным способом в другой банк или на другой счёт, чтобы мы могли деньги вернуть человеку», — заявил он.