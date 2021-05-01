Супруги из Подмосковья обжаловали отказ в оформлении безвозмездной опеки над ребёнком

Ступинский горсуд Московской области начал рассматривать иск 26-летней Сильвии Амирбекян к органам опеки. Ранее они отказали женщине в оформлении безвозмездной опеки над ребёнком. Сильвия почти два года пытается забрать в семью 12-летнего Руслана. Правозащитники отказ опеки считают незаконным.

© Малютина Дарья

В Ступинском городском суде Московской области началось рассмотрение иска 26-летней Сильвии Амирбекян. Женщина просит признать незаконным отказ местных органов опеки и попечительства отдать на безвозмездную опеку 12-летнего Руслана из коррекционного интерната в Иркутской области.

Фиктивная справка

Ранее RT рассказывал, как Сильвия Амирбекян и её супруг почти два года пытались забрать из приюта мальчика. Женщина прошла школу приёмных родителей и подала документы на оформление безвозмездной опеки в Домодедовском районе. Однако для полного пакета документов требовалась медицинская справка.

Сильвии пришлось купить её, чтобы успеть оформить документы к началу учебного года.

Органы опеки фиктивную справку обнаружили. Женщину обязали заплатить судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.

После этого Сильвия ещё раз собрала полный пакет документов, но чиновники вынесли отказ и рекомендовали Амирбекян пройти курсы по воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Женщина их прошла, но это ей не помогло.

Супруги купили квартиру в Ступинском районе и в конце 2020 года ещё раз попытались оформить опеку. А когда им снова отказали — обратились в суд.

Два мнения

29 апреля состоялось первое заседание, на которое супругов Амирбекян приехали поддержать родственники. Однако из-за мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции, их в суд не пустили. Поэтому для привлечения внимания к ситуации, в которой оказалась Сильвия и её муж, они встали у здания суда с игрушками в руках.

© Малютина Дарья

«Везде говорят, что каждому ребёнку из детдома по семье, — так вот отдайте нам мальчика. Почему Сильвия не может стать ему матерью?» — возмущались они.

В это время в зале заседаний Сильвия Амирбекян рассказывала федеральному судье Любови Шутьевой суть дела.

«Я хотела его усыновить, но по закону для этого необходима разница в возрасте в 16 лет. У нас только 14. Поэтому я решила оформить безвозмездную опеку. Для неё не прописана разница в возрасте. Но и тут мне говорят, что я не могу взять, — поясняла Сильвия. — У меня подруге 26 лет, и у неё трое детей под опекой. С одним разница всего 10 лет. У него ОВЗ, и она буквально поставила его на ноги. Мы также сможем дать Руслану всё, что необходимо».

В свою очередь, заместитель начальника управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Кашира, Озёры, Ступино Лариса Маврина заявила, что Амирбекян не имеет опыта в воспитании детей.

«Кроме того, Амирбекян были предоставлены не все данные. Она скрыла, что у неё имеется судимость за фиктивную справку, которую купила в метро. Из-за маленькой разницы в возрасте семья не сможет обеспечить преемственность поколений. Хотелось бы, чтобы будущие опекуны были максимально открыты и не скрывали ничего. Слишком много лживых сведений даже для того, чтобы ребёнка взять», — пояснила свою позицию представитель опеки.

По её словам, проступок Амирбекян отрицательно характеризует её моральные и нравственные качества.

Однако Сильвия утверждает, что не скрывала от опеки историю с фиктивной справкой. По её словам, это может подтвердить свидетель — учредитель АНО «Наставнический центр Александра Гезалова» Ольга Синяева, которая присутствовала в момент предоставления документов.

«И что, мне теперь до 100 лет нельзя взять ребёнка в семью? Ну не могу я иметь детей. Бесплодна. Учитывая мои «нравственные и личные качества», я до конца дней буду без детей», — едва не заплакала Амирбекян.

Оценка моральных качеств

В ходе процесса Наталья Михайлова, представитель Амирбекян, поинтересовалась у сотрудницы органов опеки, на основании какого закона оцениваются моральные качества кандидата в опекуны, а также как понимается «преемственность поколений».

В ответ на это Маврина сообщила, что моральные качества оцениваются в ходе действий опекуна, а одного проступка для выводов вполне достаточно. Для преемственности поколений, по её словам, необходима разница в возрасте, чтобы родители были именно родителями, а не друзьями.

Кроме того, представитель опеки заявила, что супруги наносят мальчику психологическую травму.

«Вы ребёнка настроили, что вы его заберёте. Тем самым вы нанесли ему травму. Он надеется, а у вас в силу обстоятельств этого не получается. Ребёнок ждёт, называет вас мамой, я не понимаю, зачем вы его обнадёжили раньше времени, когда у вас ещё не было заключения», — заявила Маврина.

По мнению представителя истца, супруги, наоборот, положительно влияют на ребёнка. Во время общения с ними у него улучшилась успеваемость, и в целом педагоги детского учреждения отмечают положительную динамику.

На замечание судьи о том, что отказ строится лишь на маленькой разнице в возрасте, а изменить этот факт невозможно, сотрудница органов опеки предложила супругам усыновить ребёнка помладше.

«Вы молодые. У вас детей нет. Почему бы не взять ребёнка помладше? Для этого мальчика вы можете остаться просто наставником. Сейчас дети в детских домах проживают по два человека в комнате, посещают кружки, секции, экскурсии. Летний отдых у них четыре месяца. Это не каждый родитель сможет обеспечить», — считает Маврина.

Амирбекян сообщила, что не намерена отказываться от Руслана и предавать его, отметив, что, возможно, в будущем они взяли бы и ребёнка помладше.

В итоге судья посоветовала попробовать оформить временную опеку, чтобы взять мальчика на каникулы, и отложила рассмотрение дела до 1 июня.

После заседания суда Амирбекян записалась на приём для подачи документов на временную опеку. Однако её адвокат Наталья Михайлова сообщила, что есть некоторые нюансы, из-за которых её подзащитной могут отказать.

«Заявление на временную опеку подаётся по месту нахождения ребёнка. Нам сказали подать их здесь, в Ступине, что странно. Будем надеяться, что всё получится», — пояснила RT юрист.

Лариса Маврина комментировать обстоятельства дела RT отказалась.