Супругам из Подмосковья снова отказали в оформлении безвозмездной опеки над ребёнком

Подмосковные чиновники вновь отказали супругам из Ступина в оформлении безвозмездной опеки над 12-летним мальчиком из Иркутской области. Семья Милоян два года пытается получить разрешение забрать в семью ребёнка, который уже называет их родителями. Опека обосновывает своё решение «нравственными и личными качествами гражданина, отсутствием опыта воспитания детей, невозможностью обеспечения преемственности в воспитании и образовании». Правозащитники, помогающие супругам, считают отказ незаконным, так как он мотивирован субъективными причинами.

© Фото из личного архива

Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Кашира, Озёры и Ступино отказало супругам Милоян (фамилия изменена. — RT) в оформлении безвозмездной опеки над 12-летним ребёнком из Иркутской области.

Как ранее рассказывал RT, 26-летняя Анна Милоян уже третий год пытается добиться у чиновников разрешения забрать Мишу (имя изменено. — RT) в семью. 12-летний мальчик с нетерпением ждёт, когда он полетит в Москву, — Анну он уже называет мамой и очень по ней скучает. Между тем сотрудники опеки каждый раз находят причины для отказа. Правозащитники, которые оказывают помощь супругам, считают отказы незаконными.

«Изучив представленные документы, учитывая нравственные и личные качества гражданина, отсутствие опыта воспитания детей, невозможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании, управление опеки и попечительства считает, что Милоян А. не может быть опекуном ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте 12 лет, с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в ответе органов опеки. Это уже пятый отказ, который получает семья Милоян.

При этом по результатам психологического исследования кандидата «не выявлено деструктивных мотивов и личностных особенностей, препятствующих принятию ребёнка в семью». Соответствующие документы имеются в распоряжении RT.

Чиновники также сообщили, что супруги могут обжаловать решение в судебном порядке.

«Видимо, тут уже никто не сможет помочь, и надо пробовать судиться. Это тоже время. Миша очень ждёт и постоянно спрашивает, когда я его заберу. Мы надеялись на положительное решение: ребёнок, можно сказать, на чемоданах сидел и дни считал. Надо искать хорошего адвоката, который сможет нам помочь оспорить решение», — поделилась с RT Анна.

В свою очередь, учредитель АНО «Наставнический центр Александра Гезалова» Ольга Синяева, которая оказывает помощь супругам Милоян, рассказала RT, что считает отказ чиновников в безвозмездной опеке незаконным.

«В отказе указаны весьма расплывчатые формулировки, которые можно трактовать, как кажется чиновникам. Это не основано на подзаконных актах, а исключительно субъективное впечатление. В документе говорится, что Анна не может обеспечить преемственность воспитания. Если Миша останется в интернате, то там преемственность воспитания — это психушки и дедовщина. Зная, что ребёнок два года ждёт Анну как мать, эти отказы просто за гранью добра и зла», — считает Синяева.

«Ждёт маму два года»

Как ранее рассказывала Анна Милоян, приёмной мамой она мечтала стать, ещё когда была студенткой. В 18 лет девушка закончила экстерном колледж малого бизнеса и поступила на факультет психологии. В свободное от учёбы время девушка занималась волонтёрской деятельностью и помогала в региональных детских домах.

В одну из поездок Анна познакомилась с девочкой, мама которой выпивала и сдала её и других детей в детский дом. Девочка, больше половины жизни прожившая в интернате, прочитала Милоян свои трогательные стихи о любви к маме. Как рассказывала Анна, после этого она поняла, что в будущем обязательно возьмёт ребёнка из детского дома.

Познакомившись с будущим мужем, Анна сразу предупредила его, что, как «встанет на ноги», планирует оформить безвозмездную опеку над ребёнком с синдромом Дауна, инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Мужчина поддержал возлюбленную.

Весной 2019 года Милоян попалась анкета десятилетнего Миши из специнтерната в Иркутской области. Мальчика нашли на улице одного, когда ему было три года. Как выяснилось позже, отца у ребёнка не было, мать лишили родительских прав, бабушка и дядя от опеки отказались. Несколько недель Анна пыталась найти для Миши новых родителей, а вскоре предложила мужу самим его забрать. Он согласился.

В июне 2019 года Милоян прошла обучение в школе приёмных родителей, супруги сняли большую трёхкомнатную квартиру на год и оборудовали в ней детскую. Оставалось только пройти медицинскую комиссию.

© Фото из личного архива

«Мы очень торопились, чтобы успеть к началу учебного года. На тот момент мы уже общались с ребёнком, и он ждал, что его заберут. И сейчас ждёт. Чтобы побыстрее всё сделать и не тратить время на бюрократию, мы купили медицинскую справку. Нам пообещали, что всё сработает, всё надёжно и проверено. Сдали весь пакет документов и уже готовились встречать Мишу», — рассказывала RT Милоян.

Однако 19 августа 2019 года опека Домодедовского района вынесла отказ из-за обнаруженной фиктивной справки. Начальница опеки написала заявление в полицию о подложном документе в корыстных целях. Через три месяца правоохранительные органы вынесли отказ в возбуждении уголовного дела.

«Мотива у нас не было. Мы хотим такую форму опеки, при которой пособия не выплачиваются. Корыстных интересов у нас нет — мы хотим мальчика в семью и сможем обеспечить его сами. Эта справка — моя ошибка», — признавалась Милоян.

По её словам, остальные документы были идеальными. Женщина прошла медкомиссию, сдала документы и улетела на встречу с Мишей, который уже называл её мамой.

30 декабря 2019 опека Домодедовского района вновь вынесла отказ и рекомендовала Милоян пройти дополнительные курсы по воспитанию детей с ОВЗ.

После прохождения курсов Милоян вновь подала документы, но снова получила отказ. В апреле 2020 года женщина обжаловала отказ в суде, однако он отказал в удовлетворении её требований.

В конце 2020 года супруги решили переехать в Ступинский район. Купили там квартиру, сделали ремонт, обустроили детскую и подали документы в четвёртый раз. Однако через три дня чиновники вынесли отказ, сославшись на отсутствие обновлённого психологического тестирования. После того как супруги его прошли заново, в феврале 2021-го, они вновь подали пакет документов.

«Мы руководствовались федеральными нормами, по которым психологическое тестирование не обязательно. А чиновники — московскими приказами, по которым необходимо. Но они даже не приезжали к нам, чтобы составить акт осмотра жилья. Не понимаю, почему нам не хотят отдать ребёнка. Мы в браке, теперь есть собственное жильё, оба работаем, родственники поддерживают», — рассказывает Анна.

RT продолжит следить за ситуацией.