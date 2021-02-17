Как супругам из Подмосковья отказывают в усыновлении ребёнка из Иркутской области

Семья из Подмосковья не может добиться разрешения на усыновление ребёнка из Иркутской области. Для того чтобы забрать мальчика из интерната, усыновители купили квартиру, собрали все необходимые документы и прошли психологические экспертизы, которые охарактеризовали их положительно. Однако забрать ребёнка не смогли. По словам женщины, органам опеки невыгоден переезд ребёнка из региона в регион. Подробности — в материале RT.

© Фото из личного архива

12-летний Миша (имя изменено. — RT), воспитанник специнтерната из Иркутской области, мечтает уехать к маме. Мальчика хочет усыновить 26-летняя Анна Милоян (имя и фамилия изменены. — RT) из Московской области. Женщина навещала ребёнка в интернате, собрала все необходимые для усыновления документы. Однако органы опеки уже третий год не разрешают ей забрать мальчика.

Мальчик из Сибири

По словам Анны, приёмной мамой она захотела стать ещё в студенчестве.

«Мне было 18 лет, когда я экстерном окончила колледж малого бизнеса и поступила на факультет психологии, — рассказывает она RT. — Вместе с однокурсницами занимались волонтёрской деятельностью — помогали интернатам в Тульской и Тверской области. Однажды приехали в один детдом, и там девочка, которую пьющая мать сдала в приют в раннем возрасте, стала читать свои стихи, как она любит маму. У меня это в голове не укладывалось. Так жалко её было».

Анна говорит, что после этой встречи она даже перестала посещать детдома и занималась лишь организацией поездок и информационной поддержкой. А потом, спустя время, решила, что сама станет мамой для кого-то из этих несчастных детей.

«Когда познакомилась с будущим мужем, я его сразу предупредила, что планирую усыновить детей. Скорее всего, это будут дети с синдромом Дауна, с инвалидностью и ОВЗ. И он не испугался, не стал отговаривать, а поддержал меня», — рассказывает RT Милоян.

В весной 2019 года Анна увидела анкету десятилетнего Миши и сделала репост в группе волонтёров. Мальчик воспитывается в коррекционном интернате, расположенном в шести часах езды от Иркутска.

© Фото из личного архива

Мишу нашли на улице девять лет назад. Отца у него не было, мать позднее лишили родительских прав. Все ближайшие родственники (бабушка и дядя) от него отказались. Мальчик был внесён в базу на усыновление.

По словам Анны, после репоста истории Миши она периодически смотрела, заинтересовался кто-то им или нет. А в конце-концов не выдержала и предложила мужу самим взять к себе мальчика.

В июне 2019 года Милоян прошла обучение в школе приёмных родителей (ШПР). Супруги сняли трёхкомнатную квартиру и оборудовали в ней детскую, оставалось пройти только медицинскую комиссию.

«Мы очень торопились, чтобы успеть к началу учебного года. На тот момент мы уже общались с ребёнком, и он ждал, что его заберут. И сейчас ждёт. Чтобы побыстрее всё сделать и не тратить время на бюрократию, мы купили медицинскую справку. Обещали, что всё сработает, надёжно и проверено. Сдали весь пакет документов и уже готовились встречать Мишу», — рассказывает RT Милоян.

Однако долгожданной встречи не произошло. Опека Домодедовского района 19 августа 2019 года отказала семье в выдаче заключения о возможности быть кандидатом в опекуны.

Отказ за отказом

После обнаружения фиктивной медицинской справки начальница органов опеки Домодедовского района написала заявление в полицию о подложном документе в корыстных целях. Через три месяца был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

«Мотива у нас не было. Мы хотим такую форму опеки, при которой пособия не выплачиваются. Корыстных интересов у нас нет — мы хотим мальчика в семью и сможем обеспечить его сами. Эта справка — моя ошибка», — признаётся Милоян.

Остальные документы, по её словам, были идеальными: психологическая экспертиза, рекомендации от преподавателей и директора ШПР. Вскоре Анна прошла и медицинскую комиссию.

По словам девушки, когда она во второй раз отнесла пакет документов сотрудникам опеки, то была уверена — в этот раз всё получится, ведь справка настоящая.

Пока рассматривались документы, Анна улетела в Сибирь на встречу с Мишей. По словам девушки, с мальчиком у них установилась устойчивая связь, он начал называть её мамой.

«Оказалось, что мальчик давно хотел заниматься боксом, а я сама занималась боксом и даже призовые места занимала. В общем, много общего у нас, он мне как родной стал, и я пообещала, что скоро его заберу», — вздыхает Анна.

Однако опека Домодедовского района 30 декабря 2019 снова вынесла отказ на усыновление. Как отметили в социальной службе, у Милоян в психологическом тестировании имелась рекомендация о прохождении дополнительных курсов по воспитанию детей с ОВЗ.

После их прохождения Анна подала документы ещё раз, но снова получила отказ. Уже третий.

Суды

«Оказалось, что прокурор в Домодедове отменил отказ в возбуждении уголовного дела. Я предполагаю, что это, возможно, было сделано с подачи начальницы опеки, которая в разговоре со мной заявляла, что ребёнка из региона здесь не будет», — рассказывает RT Милоян.

Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение либо использование заведомо поддельного официального документа».

В свою очередь, Милоян в апреле 2020 года в суде обжаловала действия сотрудников опеки. Однако в удовлетворении иска ей отказали.

Судья посчитала, что «условия для выдачи иного заключения отсутствуют, поскольку не представлено доказательств, подтверждающих у истца наличие необходимых нравственных и иных личных качеств, позволяющих быть опекуном».

В июне 2020 года завершилось следствие по уголовному делу о подделке документов, и оно было передано в суд. Однако судья преступных намерений в действиях Милоян не нашёл. Анну освободили от уголовной ответственности, но назначили судебный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Переезд

В конце 2020 года супруги Милоян в очередной раз попытались забрать Мишу из интерната.

К этому времени они купили квартиру в Ступинском районе, сделали ремонт, обустроили детскую и в декабре подали пакет документов в опеку Ступина.

Через три дня чиновники вынесли отказ, сославшись на отсутствие обновлённого психологического тестирования.

«Мы руководствовались федеральными нормами, по которым оно не обязательно. А они — московскими приказами, по которым необходимо. Но они даже не приезжали к нам, чтобы составить акт осмотра жилья. Не понимаю, почему нам не хотят отдать ребёнка. Мы в браке, теперь есть собственное жильё, оба работаем, родственники поддерживают», — рассказывает RT Анна.

© Фото из личного архива

После этого Милоян и её муж повторно прошли совместную психологическую экспертизу и подали документы в ступинскую опеку во второй раз.

Согласно заключению экспертизы (документ имеется в распоряжении RT), «при исследовании адаптивных возможностей выявлен уровень поведенческой регуляции выше среднего показателя».

По словам Анны, сейчас им необходимо повторно проходить медицинскую комиссию.

«Перед подачей документов меня просили пройти психологическую экспертизу у них. Но я это сделала у психолога с более чем 20-летним стажем. Она показала, что мы с ним очень родными стали. А чиновники могли интерпретировать свою комиссию как хотят. Если опять откажут, придётся идти в суд. На это уйдёт год. Ребёнку очень тяжело ждать. Он постоянно спрашивает: «Когда ты меня заберёшь?» — рассказывает RT Милоян.

Согласно отзыву о кандидате в опекуны, предоставленному руководством интерната в Домодедовскую опеку, между Анной и Мишей «возникли симпатия и взаимопонимание».

«Кандидат в опекуны, её муж и их родственники постоянно общаются с ребёнком по видеосвязи и по телефону. Она интересуется учёбой, занятостью и здоровьем мальчика. После разговоров Миша всегда доволен и выглядит счастливым. В его рисунках они присутствуют оба и держатся за руки», — говорится в документе.

«Мы не настроены враждебно к органам опеки, а даже положительно, несмотря на всё. В дальнейшем, может, ещё кого-то примем в нашу семью. Для Миши мы уже подобрали частную платную школу. Нам не нужны пособия. Мы всё сами. Просто разрешите его забрать. Недавно в интернате снимали анкеты для семейного устройства. Он заплакал и кричал, что мама у него уже есть!» — рассказывает RT Анна.

В свою очередь, опека Ступина на запрос RT в семидневный срок не ответила. Начальница отдела пояснила, что официальные комментарии не предоставляет и может сказать, что документы будут рассмотрены 2 марта.

RT направил официальный запрос в Министерство социального развития Московской области.

RT будет продолжать следить за ситуацией.