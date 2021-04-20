Калининградская пенсионерка забрала из детдома внучку после изъятия опекой

70-летняя пенсионерка из Калининграда, героиня публикаций RT Раиса Шалаева, смогла забрать внучку Алину из детдома. В январе органы опеки изъяли девочку, заявив, что ребёнок живёт в ненадлежащих условиях. Однако Шалаевой удалось доказать в суде, что она является отличным опекуном и жизни внучки ничто не угрожало. Сейчас действия органов опеки проверяет прокуратура.

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Минувшие выходные, по словам пенсионерки из Калининграда Раисы Шалаевой, стали одними из самых счастливых в её жизни. Женщина забрала из детдома свою восьмилетнюю внучку Алину, которую ранее изъяли органы опеки, так как ребёнок якобы воспитывался в ненадлежащих условиях. В приюте девочка провела два месяца. Однако 5 апреля Шалаевой удалось доказать в суде, что претензии соцслужбы несостоятельны, а 17 апреля ей вернули внучку.

В детдоме было плохо

По словам Раисы Шалаевой, она опасалась, что опека опротестует решение суда первой инстанции и внучка снова останется в приюте. Однако апелляции не последовало.

«Слава богу, что Алину удалось вернуть, — говорит RT Раиса Шалаева. — Возможно, они испугались внимания общественности и не захотели дальше судиться».

При этом женщина отмечает, что в детдоме её встретили неприветливо и не разрешили сфотографировать, как она забирает Алину.

Бабушка рассказывает, что внучка просто сияла от счастья из-за того, что ей удалось вырваться из приюта.

«Алине очень тяжело пришлось. Она у меня домашняя девочка, а там её сразу обижать стали. Одна девочка, говорит, её колола иголками, кусала. Ночью спать невозможно было, хулиганили», — говорит Шалаева.

Помимо этого, по словам женщины, внучка сильно отстала в учёбе. «До конца учебного года остался месяц. В детдоме, как выяснилось, особо не следили за тем, как дети учат уроки», — говорит Шалаева.

Руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова считает, что вернуть Алину удалось благодаря грамотной юридической защите и широкой общественной огласке.

Решающим стал аргумент о привлечении опеки к ответственности по ст. 293 («Халатность»), отмечает правозащитница.

«Они сами спровоцировали абсурдную картину своих действий, когда заявили, что жильё было непригодно пять лет, но обратили они на него внимание только сейчас. Когда мы обратили их внимание на этот факт и возможную уголовную ответственность, всё сразу благополучно разрешилось», — говорит Жгутова.

Заставили переехать

Ранее RT рассказывал, как в Калининграде органы опеки изъяли у 70-летней Раисы Шалаевой восьмилетнюю внучку. У девочки погибла мать, и, кроме бабушки, родственников у неё не осталось.

Семья жила в центре города, в старом немецком доме на четыре квартиры. В их муниципальном жилье не было газа, туалет располагался на улице.

Шалаева несколько раз обращалась в городскую администрацию с просьбой помочь ей подвести коммуникации. Но вместо этого, по словам женщины, её попросили перебраться в другое жильё, на окраине.

Предложенная квартира, как рассказывает Шалаева, была в плохом состоянии: не было ни газовой плиты, ни дверей, обшарпанные стены.

В 2019 году, когда женщина отказалась переезжать в неблагоустроенный дом, городские власти попытались выселить её через суд. А затем, как вспоминает Шалаева, стали угрожать, что заберут внучку, если она добровольно не переедет. В итоге бабушка согласилась на переселение, но 27 января 2021 года сотрудники опеки всё равно забрали Алину.

Как объяснили RT в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними Калининграда, девочку увезли ради защиты её прав и законных интересов, поскольку «длительное время не были обеспечены комфортные и безопасные для жизни и здоровья ребёнка жилищные условия».

«Восемь лет жили нормально — и вдруг опека забирает ребёнка»

Сама Раиса Шалаева до сих пор не понимает, для чего надо было её разлучать с внучкой и выселять в неблагоустроенное жильё.

«Восемь лет мы жили нормально, никаких нареканий не было. И вдруг опека забирает ребёнка. Теперь их действия признали незаконными. А я с внучкой в новой, якобы благоустроенной квартире, где всё разваливается и стены холодные», — говорит она.

Волонтёры собрали 200 тыс. рублей и помогли Шалаевой сделать ремонт.

«Сами и плиту купили, и батареи поставили», — говорит женщина. Однако, по её словам, жилищные условия всё равно оставляют желать лучшего. Например, хотя семья въехала сюда совсем недавно, уже требует замены колонка.

«Я только в 2021 году подписала бумаги и въехала, а уже колонка требует замены, надо еще 7 тыс. платить. Как будто нас сюда специально спихнули для выживания», — рассказывает Шалаева.

Женщина планирует обжаловать переселение в суде, поскольку согласие дала под давлением. Между тем сейчас действия калининградской опеки проверяет прокуратура.