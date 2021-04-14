«Хороший шанс для иностранных студентов»: Лавров об открытии международного направления конкурса «Лидеры России»

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RT
В среду, 14 апреля, в онлайн-формате проходит пресс-конференция, посвящённая презентации нового трека «Международный» в рамках конкурса «Лидеры России». На вопросы журналистов отвечают первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. RT ведёт прямую трансляцию.

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