«Хороший шанс для иностранных студентов»: Лавров об открытии международного направления конкурса «Лидеры России»

В среду, 14 апреля, в онлайн-формате проходит пресс-конференция, посвящённая презентации нового трека «Международный» в рамках конкурса «Лидеры России». На вопросы журналистов отвечают первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. RT ведёт прямую трансляцию.